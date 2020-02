Essonne : le foyer Le Phare fait son cinéma à Mennecy

Une dizaine d’adolescents du foyer Le Phare ont participé au court-métrage « Le petit rêveur » avec une des écoles de cinéma partenaires d’Action Enfance.

Pour la 3e édition du projet « Action Enfance fait son cinéma », le Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) a vu les choses en grand pour les adolescents du foyer Le Phare. Quatre jours de tournage, dix répétitions avec un chorégraphe et une salle totalement redécorée.

Pour les vacances, l’atelier musique du Pavillon bleu s’est transformé en chambre d’adolescent. « On avait besoin de créer une ambiance 1990, explique Claire Bonnet-Fleury, chef décoration et costume et étudiante au CLCF. On a proposé un plan d’architecte comme on le ferait pour une production professionnelle et il a été accepté. »

