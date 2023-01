Essonne : le passage à niveau de la gare de Breuillet Village fermé

Jusqu’au 22 février 2023, le croisement routier sur les rails du RER C côté Breuillet Village est fermé pour travaux.

Depuis le 9 janvier, le passage à niveau à proximité de la médiathèque de l’Espace culturel du Moulin des Muses n’est plus empruntable par les véhicules routiers. L’axe a été fermé pour une durée de six semaines et demi, soit jusqu’au mercredi 22 février inclus.

Le service assainissement de Cœur d’Essonne Agglomérations a constaté au début du mois de décembre l’effondrement partiel d’un ouvrage de collecte d’eaux pluviales installé sous la route départementale 19, à proximité du passage à niveau de Breuillet Village. Afin d’éviter l’effondrement de la chaussée, la commune a pris un arrêté pour interdire la circulation des poids lourds sur ce tronçon, puis l’ensemble des véhicules. Une déviation a été

mise en place avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne.

Les lignes de bus déviées