Essonne : découvrez le village de Mondeville à vélo dimanche

Le village de Mondeville programme une balade à vélo pour les Mondevillois et les amateurs de cyclotourisme le 25 juin à 10h30.

Les internautes qui suivent les réseaux sociaux de « Mondeville Mon Village » le savent très bien : le maire de la commune Xavier Bionne fait visiter son village en Solex, un vélo avec assistance électrique de marque française. Il reçoit des élus locaux et, depuis peu, des grands sportifs. Le dimanche 25 juin, c’est au tour des Mondevillois de faire un tour dans leur village au « nord du Sud-Essonne ». Les enfants et les adultes sont les bienvenus !

Découvrir le village de Mondeville autrement

L’édile a démarré le projet Mondevélo l’année dernière. En 2022, il a reçu la présidente de l’office de Tourisme de Milly-la-Forêt Marie-Gabrielle Bobault, les sénatrices Laure Darcos et Daphné Ract-Madoux, le président de l’Union des Maires de l’Essonne Francisque Vigouroux et le président du Conseil départemental de l’Essonne François Durovray. Ils ont découvert les lieux emblématiques du village en Solex, en taxi anglais, mais aussi en combi Volkswagen !

Cette balade sport nature est l’occasion pour les politiques voisins de se faire une idée de la vie des Mondevillois. En compagnie du maire, ils sont partis à la rencontre des producteurs et des pompiers volontaires du centre de secours dans ce village de moins de 800 habitants.

Mondevélo en Solex avec des sportifs professionnels

La saison 2023 de Mondevélo, sponsorisée par Solex, a repris à l’arrivée des beaux jours en avril avec Fabien Daurat, président de la Fédération française du Bâtiment de l’Essonne. A l’approche des Jeux olympiques 2024, la municipalité a aussi invité dernièrement des sportifs de haut niveau : le boxeur professionnel Yurik Mamedov, champion intercontinental IBA 2023 et le basketteur Brice Coyère, alias Brisco, champion du monde de basket freestyle en 2013.

N’oubliez pas de prendre le pique-nique

Ce dimanche 25 juin, les Mondevillois sont invités à venir avec leur vélo et leur pique-nique. Le départ se fait à 11h depuis la place de la salle polyvalente, située au 8 route de la Padôle. Il est conseillé de venir dès 10h30 pour déposer les pique-niques à l’intérieur de la salle Fernand-Pelletier. La balade s’adresse aux adultes et aux enfants. Il est possible de venir aussi en roller ou bien en trottinette !