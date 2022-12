Essonne : l’Ehpad de Maisse en fête pour Noël, Lou et le Téléthon

Le 23 décembre, l’Ephad Korian Le Gâtinais a organisé un goûter de Noël et remis un chèque à l’association MTFMT Leigh Syndrome.

Un après-midi festif et joyeux comme on les aime avec des rires, de la musique et de quoi régaler les papilles.

Des membres du personnel ont enfilé un bonnet de Noël et pris un foulard de couleur pour proposer une chorégraphie sur l’esplanade à l’entrée de l’Ehpad Korian Le Gâtinais. Cela a permis aux résidents et à leurs proches de les regarder depuis les baies vitrées du salon et de l’étage sans prendre froid. Le groupe a dansé sur la musique « Freed from desire » de Gala, l’hymne choisi par l’équipe de France de football lors de la Coupe du monde 2022. Il a su enchanter le public de ce goûter de Noël !