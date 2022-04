Essonne : les résidents du domaine des Réaux à Soisy-sur-Ecole bientôt sans électricité ?

Le domaine des Réaux est en très grande difficulté depuis plus de vingt ans. Les résidents ont déjà connu une coupure de gaz de plus de cinq mois. Aujourd’hui, ils risquent de vivre sans électricité.

C’est une course contre la montre qui s’organise ces derniers jours dans le domaine des Réaux. Selon les dernières nouvelles transmises à notre rédaction, une coupure d’électricité doit avoir lieu le matin du jeudi 7 avril.

Le dernier fournisseur Energem a résilié le contrat de fourniture d’énergie le 31 décembre dernier. Depuis la SICAE de la Ferté-Alais qui assure le réseau sur le secteur, fournit le courant le temps de la trêve hivernale et se concerte avec les services de la Préfecture et de la mairie de Soisy-sur-Ecole pour trouver des solutions de relogement aux résidents.

La copropriété privée des Réaux est endettée depuis les années 2000. Les factures impayées par des propriétaires en désaccord sur le montant des charges s’élèvent à plus d’1,6 million d’euros et le syndicat des copropriétaires n’a que 25 000 euros sur son compte bancaire.

« Un jour, on coupe, un jour, on ne coupe plus. On joue avec nos nerfs, je fais les courses tous les deux jours pour ne pas trop remplir le frigidaire de peur que l’électricité soit coupée ! Dimanche, avec ma voisine, on a fait le maximum de lessives possibles pour pouvoir tenir. » Chantal, locataire retraitée de 68 ans, est désespérée. Elle se prépare à vivre sans électricité. « Avec ma petite retraite, je n’ai pas les moyens de me reloger, j’ai fait une demande de logement social, mais ça n’a rien donné et je ne peux pas déménager toute seule », déplore-t-elle.

Une mairie désemparée face à une copropriété privée

Laure Cadot, maire de Soisy-sur-Ecole, a mandaté les travailleurs sociaux de l’association Soliha pour recenser les résidents du domaine comptant 255 logements. Selon de Département, près de 70 personnes sont connues comme résidents des Réaux : propriétaires, locataires et parfois squatteurs. Durant deux jours, ils vont compléter des dossiers de demande de logement social. « Nous sommes dans une impasse juridique, car c’est le droit à la propriété qui prime, on ne peut pas expulser ces personnes de leurs logements, ils ne sont pas insalubres et je ne pourrai aider que les résidents volontaires pour être relogés. »

Selon le courrier du 25 mars 2022 de l’administratrice judiciaire Maître Tulier-Polge, « la procédure de carence que j’ai engagée en 2020 devant le Tribunal afin de voir constater l’incapacité de la copropriété à se redresser, et pouvant conduire à l’expropriation de l’ensemble immobilier, est à ce stade (…)

