Essonne : les Roses esperança sont jeunes et mobilisées pour Octobre rose

Le 9 septembre, les Roses esperança ont présenté leur calendrier de l’espoir pour l’année 2023 et leur joëlette.

Une soirée riche en bonnes nouvelles. Ce vendredi soir, les Roses esperança lancent le départ de la vente de leur calendrier de l’Espoir 2023 dont l’intégralité des bénéfices est reversée au comité de l’Essonne de la Ligue contre le cancer dans le cadre de l’opération Octobre rose.

Les 2 et 3 avril derniers, le photographe Quentin Kheyap a capturé des images de modèles seins nus. Il y a des femmes dont la marraine de l’association, la journaliste Amanda Scott et Amélie, enceinte à l’époque et qui est venue ce 16 septembre avec sa petite Nina. Sur la page de mars, on retrouve aussi des hommes, car oui, le cancer du sein touche aussi les hommes. « Je tiens à remercier tous les modèles qui ont eu le courage de poser à découvert. On s’est tous prêtés au jeu et personne ne s’est plaint, souligne Eva Fernandes, présidente de l’association. J’espère remettre un gros chèque à la Ligue cette année. »

A chaque calendrier vendu, 7,50€ pour la Ligue contre le cancer de l’Essonne