Essonne : Michel Leturcq, bénévole dévoué à Milly-la-Forêt, est décédé

Depuis vingt ans, Michel Leturcq était engagé dans des associations de Milly-la-Forêt. Il est décédé le mardi 12 mars à 79 ans.

Toutes les personnes qui ont cotoyé Michel Leturcq le disent, c’était un homme bon, gentil et serviable. Il a su marquer les esprits et réchauffer les cœurs avec son dévouement pour les autres et son humour. C’est avec son humour d’ailleurs qu’il charme son épouse Marie en 1982. Mercredi dernier, le couple allait fêter leurs 31 ans de mariage.

Dès leur emménagement à Milly-la-Forêt en 1994, ils sont séduits par cette ville dynamique. Retraité de son poste de directeur financier en 2004, il met ses compétences au service d’associations locales. Il répond présent quand Eric Gachot lui propose de faire partie du bureau des Amis de Milly-en-Gâtinais et Environs (LAMGE) en 2011 et lorsque Quentin Kheyap lui demande, huit ans plus tard, de l’épauler pour la création de son association Artmosphère. « Il était très charmant et toujours là pour rendre service », confie Eric Gachot. « Michel était un homme dynamique et devoué à la vie associative je le remercie pour tout ce qu’il a fait pour moi et l’association », ajoute Quentin Kheyap.

Il a également été trésorier des Amis de la Chapelle Saint-Blaise des Simples et contrôleur des comptes à l’Office de tourisme des Deux Vallées. Passionné de nature, il crée la section « Rando cool du mercredi » auprès du foyer culturel et de loisirs de Milly-la-Forêt. « Il faisait aussi de longues promenades le matin avec son chien Paco, parfois il prenait son vélo pour aller en courses, il était très actif », souligne son épouse. Michel Leturcq était aussi passionné de photographie et adhérent du club photo du foyer culturel. Ses images sont à l’exposition annuelle de l’association à l’espace culturel du Moustier jusqu’au 24 mars. Il était présent lors du vernissage du 9 mars. « Il était toujours présent à nos séances avec beaucoup d’humour d’idées et de recherches, confie Ferruccio Papi, animateur du club photo. Adieu Michel, envoie-nous de belles photos de là-haut tous tes amis de l’atelier attendent.»

Les obsèques de Michel Leturcq ont eu lieu le vendredi 22 mars à 10h à l’église Notre-Dame de l’Assomption de Milly-la-Forêt. Une quête au profit du financement de la recherche contre les maladies cardiovasculaires a eu lieu en fin de cérémonie. Il est possible de faire des dons en ligne à la Fondation Maladies Cardiovasculaires, la Fondation Cœur & Recherche ou encore la Fédération française de cardiologie.

La rédaction du Républicain de l’Essonne présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.