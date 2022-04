Essonne : Milly-la-Forêt et l’Assemblée nationale mettent à l’honneur les enseignants

La municipalité de Milly-la-Forêt et le député Bernard Bouley ont remis des médailles pour remercier et féliciter trois enseignants pour la qualité de leur travail malgré la pandémie de covid-19.

Famille, amis, collègues, élus milliacois… Tous ont assisté à une cérémonie remplie d’émotions, de remerciements et de bienveillance. Le maire de Milly-la-Forêt Patrice Sainsard a remis la médaille de la Ville à Pascale Epiard, enseignante référente de la classe Ulec (unité localisée pour l’inclusion scolaire – école) à l’école primaire Julie-Daubié depuis septembre 2004.

Cela fait 18 ans qu’elle s’occupe d’enfants en situation de handicap. « Je trouve déjà remarquable le travail des enseignants, ils ont la patience de s’occuper des enfants, c’est très courageux de faire ce travail auprès d’enfants handicapés », souligne le maire de Milly-la-Forêt.

Enseigner coûte que coûte

Après avoir remercié ses proches, ses collègues et la municipalité pour son soutien financier et sa qualité d’écoute, elle a tenu à faire passer un message aux élus : « Certains enfants sont accompagnés chez nous, mais cela reste compliqué pour eux, ils devraient être suivis auprès d’un IME ou d’un Sessad (ndlr : Institut médico-éducatif et Service d’éducation spéciale et de soins à domicile). Notre territoire manque cruellement de ces structures adaptées. »

Père d’un enfant trisomique, le maire honoraire François Orcel a rappelé son soutien aux dispositifs Ulec : « Je ne vous remercierai jamais assez de vous être occupé d’enfants en situation de handicap, je suis très attaché à cette classe même si mon fils n’a pas pu y aller en primaire. »

Deux directeurs félicités

Frédéric Held, directeur de l’école élémentaire Jean-Cocteau et Benoît Bertin, en charge de la direction de l’établissement Julie Daubié ont partagé à l’auditoire leurs engagements pour rester à l’écoute des élèves. « En tant que directeur, nous sommes comme des paratonnerres. On se sent très souvent très seuls, mais dans cette solitude, il y a Monsieur le maire et mon collègue Benoît qui est un pilier essentiel pour assurer au quotidien », confie Frédéric Held.

Durant la cérémonie, le député Bernard Bouley a su trouver les bons mots pour mettre en valeur le travail remarquable des professeurs : « Il est essentiel de dire que nos enseignants sont investis et ont du talent. Et ils (…)

