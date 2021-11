Essonne : Portrait d’Arnaud Delannoy, le musicien collectionneur

L’artiste crée la musique pour chacune des pièces de l’Atelier de l’Orage. Arnaud Delannoy se passionne pour la composition de symphonies et la découverte d’instruments du monde entier.

Arnaud Delannoy est musicien, compositeur et instrumentiste. Il met au point depuis dix ans les musiques de l’Atelier de l’Orage, une compagnie de théâtre en résidence sur Villabé depuis 2009. Ensemble, ils mêlent les contes et les musiques du monde.

L’artiste a joué l’année dernière plus de 180 représentations dans les écoles, les collèges et les lycées.

A chaque fois, il s’entoure d’une dizaine d’instruments. Il se débrouille seul pour les acquérir, les apprendre et faire voyager le public. En Inde avec « Namasté », en Afrique avec « Ô Baobab » ou bien à l’époque du Moyen-Age avec « Tristan & Yseult »… C’est pour cette pièce qu’il se laisse pousser les cheveux pour mieux incarner son personnage.

Dans « Pierre et le Loup », pièce créée en pleine pandémie de covid, Arnaud Delannoy joue seul tous les instruments de l’orchestre symphonique.

Un artiste né pour être multi-instrumentiste