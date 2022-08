Essonne : Pour la journée mondiale des chiens, découvrez Lytak et le mondioring

Lytak est un berger belge malinois femelle âgée de 7 ans. Elle s’entraîne avec ses maîtres Virginie et Thierry Auboine, fondateurs du club des chiens sportifs de Brières-les-Scellés.

Lytak de la Combe du Guet-Apens, de son nom complet, est une chienne d’exception. Disciplinée, obéissante, concentrée… Elle enchaîne les exercices avec aisance et partage le plaisir du mondioring avec ses deux maîtres Virginie et Thierry Auboine.

Elle suit les entraînements au club des chiens sportifs de Brières-les-Scellés, fondé par ses maîtres en 2017, afin de s’assurer une place sur les podiums des compétitions d’une discipline de sport canin, le mondioring.

Qu’est-ce que le mondioring ?

Le chien est jugé sur plusieurs exercices d’obéissance, de saut et de mordant sportif. A la moindre erreur, le duo maître/chien perd des points et cela peut aller très vite, à cause d’un arrêt trop tardif lors de la marche au pied ou bien d’une attaque trop rapide quand il doit protéger un objet. Dans les épreuves de saut, on re-

trouve une palissade pouvant atteindre les 2m30, une haie d’au moins 1m20 et un saut en longueur qui doit atteindre les 4 mètres.

La dernière partie d’une compétition concerne le mordant sportif avec un homme assistant équipé d’un costume de protection. « Le chien et l’homme assistant sont entraînés. Ils sont comme deux boxeurs. Le chien sait qu’il doit mordre uniquement le costume, précise Laurent, vice-président du club canin. Ce sont des bons chiens de famille. Ils savent faire la différence entre l’entraînement et la vie à la maison. »

« Comme avec un enfant, on lui apprend étape par étape, on l’aide à se construire des bases solides pour progresser », précise Thierry Auboine. Inscrite aux compétitions dès 18 mois, Lytak possède un beau palmarès et a atteint le niveau 3 de sa discipline. Comme tout sportif de haut niveau, elle est suivie pour sa préparation physique par l’ostéopathe Amélie Metellini et l’hydrothérapie avec Titou et Bien-être.

En mars 2022, elle a fini 12e du championnat du monde des bergers belges en Grèce. Trois mois plus tard, elle termine 4e au championnat de France où elle était la seule femelle sélectionnée. Cet été, elle a gagné le championnat d’Ile-de-France. Son palmarès lui assure une place au championnat du monde toutes races de chiens en Espagne.

• Club canin des chiens sportifs de Brières-les-Scellés au parc de la Faisanderie sur le Chemin des Hauts Grenots.

Tél. : 06.88.20.22.80.

Mail : [email protected]