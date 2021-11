Essonne : rendez-vous contre les violences conjugales le 25 novembre à Arpajon

La commune d’Arpajon a organisé pour la 2e fois son opération des chaussures rouges en mémoire des femmes victimes de violences conjugales.

Un devoir de mémoire et de soutien. Cette année, 120 chaussures rouges ont été placées sur le parvis de l’hôtel de ville d’Arpajon. Ce samedi 6 novembre, habitants, commerçants et élus se sont rassemblés pour sensibiliser au sujet des femmes victimes de violences intrafamiliales.

Selon les données de « Féminicides par compagnons ou ex », 99 femmes sont décédées lors d’un féminicide conjugal entre le 1er janvier et le 7 novembre 2021.

Des particuliers ont déposé leurs chaussures entre 10h et 11h. Le magasin Magali Chaussures a déposé tous les modèles rouges qu’il avait en stock pour participer à l’événement solidaire, comme l’an passé.

Depuis mai 2021, la commune d’Arpajon s’est engagée à former ses agents communaux et ses élus. « Plus on va former à l’accompagnement des choix des victimes, plus on pourra les détecter le plus tôt possible », confie Sarah Krimi, maire-adjointe à l’Egalité.

La mairie d’Arpajon va organiser la première cérémonie d’hommage aux victimes de violences conjugales le 25 novembre, date de la Journée mondiale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Lors de cette soirée, les noms de chaque victime de féminicide conjugal seront énoncés.

• Rassemblement le jeudi 25 novembre à 18h sur le parvis de la mairie.