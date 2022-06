Essonne : Une lecture musicale avec Pauline Métais au milieu des arbres de Milly-la-Forêt

L’auteure Pauline Métais a créé sa propre maison d’édition “Les livres d’à côté de chez moi” et publié son quatrième livre “Au royaume des arbres, une forêt entre Ciel et Terre”.

Depuis la sortie de son dernier livre, Pauline Métais le présente auprès du public lors de séances de dédicaces et de lectures musicales au milieu de la forêt. Le mercredi 1er juin, elle a installé son stand dans le parc du Moustier. De nombreuses personnes, adultes et enfants, sont venues la saluer et la féliciter.

Gaëlle connaît Pauline depuis plus de 4 ans. Elle prend le livre sans hésiter, ni prendre le temps de regarder à l’intérieur. « Je le

regarderai ce soir au calme à la maison. Pauline est un vrai rayon

de soleil, elle nous embarque dans des endroits magnifiques, les enfants se régalent, c’est formidable ! », confie-t-elle.

Un livre en l’honneur des arbres et de la nature