Fête de la musique : quels concerts à Paris-Saclay ?

Comme chaque année, la Fête de la musique fait son retour dans une bonne partie des communes de France. L’agglomération Paris-Saclay ne fait bien sûr pas exception à la règle, et voici un échantillon des concerts prévus ce soir.

(Petite astuce : pour rechercher plus rapidement votre commune, appuyez simultanément sur les touches « CTRL » et « F » de votre clavier. Vous n’avez plus qu’à taper le nom de votre ville !)

BALLAINVILLIERS

Mercredi 21 juin

Parc du Château

A partir de 18h30

Ateliers des conservatoires de Ballainvilliers et de Villebon-sur-Yvette

A partir de 20h15

Styling

Chifoumi Club

Odd Fiction

BURES-SUR-YVETTE

Samedi 24 et dimanche 25 juin

Parc de la Grande Maison

De 14h à 23h puis de 10h à 18h

La Fête est dans le Pré

CHILLY-MAZARIN

Mercredi 21 juin

Parc de l’Hôtel de Ville

A partir de 19h et jusqu’à 23h15

Gospel in Chilly

Deadlines

Blurred Frontiers

Christe’m and Micka’l Denobel

Intentions

Ambiose

EPINAY-SUR-ORGE

Mercredi 21 juin

Parc de la Mairie

A partir de 17h et jusqu’à 23h30

Soirée DJ, pop-rock, variété française et anglaises

GIF-SUR-YVETTE

Mercredi 21 juin

Parc de la Mairie

A partir de 20h30

Musicaine

Universal Soul Band

Neodyme

Rue Henri Amodru

A partir de 19h

Crazy J

Covertrip

Amalgamme

Château de l’Ermitage

A partir de 18h30

Atelier chantant et bals de l’Yvette

Eglise Saint-Rémi

A partir de 18h et jusqu’à 22h30

Chorales pour partition classique, baroque, sacrée et variée

Parvis sud du Val Fleury

A partir de 19h et jusqu’à minuit

Hard Week

BBC

MLD Musique

The Smockey Chestnut

Frog

Parc du Val Fleury

A partir de 20h30

Atelier chantant et bals de l’Yvette

Château de Belleville

A partir de 17h30et jusqu’à 19h

Concert des élèves et professeurs de l’école de musique de Gif

Eglise Saint-Paul

A partir de 18h et jusqu’à 21h

AVF

Georgia

Voci di Donne

Des croches et la lune

Place du marché neuf

A partir de 18h et jusqu’à 20h30

DJ’S Naco

Avenue Centrale

A partir de 18h et jusqu’à minuit

Bleu acoustique

C’Kikidi 3-4

Villa Dolivet

A partir de 16h et jusqu’à minuit

Marabou

Merle

Gustavo

Dernier Rang

Zineb

Rose

DJ set Laura Pistoria

Mail Pierre-Potier

A partir de 18h30 et jusqu’à minuit

Sharvanee

Blister Feat Band

Sihyé

Brunk

Tendre Mixeur

Foreskin

Na(Palm)Muted

IGNY

Samedi 24 juin

Place de l’église et avenue Joliot-Curie

A partir de 16h30

New Groovy Gang

Two Sparks

Steel Young

7-66

Amalgamme

Harmonis

Les voix du soleil

Louanne

Bel Ami

Parfum d’été, vents d’automne et musiques actuelles du conservatoire

Igny Atout Danse

Lost in Soul’

LA VILLE DU BOIS

Mercredi 21 juin

Eglise Saint-Fiacre

A partir de 18h

Concert de musique instrumentale et vocale du Conservatoire

Place Beaulieu

A partir de 19h et jusqu’à 22h

Fanfare des Cadets

Concert des groupes de musiques actuelles du Conservatoire

LES ULIS

Mercredi 21 juin

Parvis de la médiathèque François-Mitterand

A partir de 15h

Instrumentarium avec animations musicales

Persephone

Alain André

Résidence de Courdimanche

A partir de 19h et jusqu’à 23h

Scène ouverte par le CLCV

Parc Urbain

A partir de 18h45

Batucada, école des Avelines 1

Christian Jacques

Fruit des Bois

Roulyya

Léon

The Pirus

Marar Honyx

Nanostorm

Monsieur Dioni

Da’Pro

PBL/GVNG

KVRMV

LINAS

Mercredi 21 juin

Médiathèque Les Muses

A partir de 17h30 et jusqu’à 18h30

Scène ouverte des élèves du Conservatoire de musique de Linas

LONGJUMEAU

Mercredi 21 juin

Place Steber

A partir de 19h et jusqu’à 22h30

Concert de reprises rock

MARCOUSSIS

Mercredi 21 juin

L’Usine

A partir de 21h et jusqu’à 23h30

The Shaker’s

MONTLHERY

Samedi 24 juin

Parc de la Souche

A partir de 20h

C pas simple

NOZAY

Mercredi 21 juin

Place de la Mairie

A partir de 19h

Percussions du CASCN

Diamonds

ORSAY

Mercredi 21 juin

Devant la Maison Jacques-Tati

A partir de 15h30 et jusqu’à 18h

Youpi c’est mercredi (animations, création d’instruments, concert)

PALAISEAU

Mercredi 21 juin

Place de l’Hôtel de Ville

A partir de 17h15

Dusty Rock

Maline

Eva et ses flûtes

Meduza

Square rue de Paris

A partir de 18h15

RockIsland

F2LD

Against the Grain

Dimi

Place de la Victoire

A partir de 19h30 et jusqu’à 21h30

Concert de l’Afreubo (Association (F)ilharmonique des résidents et étudiants des Ulis, Bures et Orsay

Samedi 24 juin

Place de l’Hôtel de Ville

A partir de 15h et jusqu’à 18h30

Concert des élèves du Conservatoire et l’école de musique Pierre Paubon, de la MJC et les choristes des ensembles Chœur qui Mouve et Ad’Vitam, Ensemble vocal du Cèdre

Place de la Victoire

A partir de 19h et jusqu’à 23h45

The Yellbows

Les Petites Bourrettes

Tribute to The Police

SACLAY

Mercredi 21 juin

Place Jules-Ferry

A partir de 18h45

Lana Rousseau Lecardinal

Conservatoire de musique de Saclay

C’ Bossa

Rokin’6

Sur la terrasse de l’espace Jeanne-Moreau

A partir de 18h45

Conservatoire de musique de Saclay

The Olds Kids

Lost in Soul’

VAUHALLAN

Mercredi 21 juin

Terrain d’évolution

A partir de 17h et jusqu’à 23h

Souffiane

FMR

Bel-Ami

Lost in Soul

QRKOD

Steel Young

VILLEBON-SUR-YVETTE

Mercredi 21 juin

Médiathèque

A partir de 16h30

First-Herd

Aire de jeux des Côteaux

A partir de 19h et jusqu’à 23h

Soirée DJ en bords d’Yvette

VILLIERS-LE-BÂCLE

Mercredi 21 juin

Maison pour Tous

A partir de 19h30

Soirée musicale

BIEVRES

Mercredi 21 juin

Place du Marché

A partir de 19h30