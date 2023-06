« Feux de brouillard », un spectacle gratuit pour le Printemps des contes du Val d’Essonne

Le Printemps des contes de la communauté de communes du Val d’Essonne se clôture le dimanche 18 juin à 16h à Baulne avec un spectacle autour des contes et des sorcières.

La Cour des Contes avait déjà fait la connaissance du public essonnien lors de l’édition précédente du Printemps des contes sur le thème « Différence indifférente ». Cette compagnie de théâtre était la dernière représentation à l’affiche du programme culturel 100% gratuit organisé par la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE). Les conteurs parisiens sont de retour, toujours en spectacle de clôture, mais cette fois-ci cela se passe à la salle Paul-Pouteau à Baulne !

Depuis le 25 mars, les habitants du territoire ont pu apprécier des spectacles familiaux sur le thème des femmes au cœur des contes. Le Printemps des contes touche à sa fin ce dimanche 18 juin à 16 heures à la salle Paul-Pouteau de Baulne. Les réservations se font en ligne par ici, par téléphone au 06.80.71.42.58, par mail [email protected] ou bien directement sur place avant l’heure de représentation.

Une pièce qui parle de la société et s’adresse aux ados et aux adultes

La Cour des Contes présente « Feux de brouillard », une pièce dans laquelle évoluent les conteurs Charles et Margot. Le duo se plonge dans des histoires de sorcellerie. « Si vous aimez les sorcières, les histoires où on se perd et où on se retrouve, si vous aimez les choses étranges et bizarres ou encore la voiture Passat Volswagen modèle B5 », alors ce spectacle accessible dès l’âge de 12 ans est pour vous !

La CCVE propose aussi des explorations sonores sur inscription avec les structures Baschet, des cristaux acoustiques composés de tiges de verre et de pièces métalliques et une exposition des créations d’enfants de Baulne, Chevannes, Echarcon et La Ferté-Alais.