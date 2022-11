Football [D1 Arkema] : Fleury retrouve le sourire

Les Floriacumoises ont renoué avec la victoire, qui leur échappait depuis le 10 septembre, en dominant Le Havre (3-0) samedi après-midi au stade Walter-Felder.

Battues sur le fil à Lyon (0-1) dimanche dernier, les Floriacumoises espéraient effacer cette cruelle défaite avec la réception du Havre ce samedi. Face à un promu qui réalise un très bon début de championnat (5e avec 1v, 3n et 2d) à l’image de son nul contre le Paris SG (2-2) le 2 octobre dernier, les joueuses de Fabrice Abriel ont rempli leur mission.

Piga ouvre la marque

Privé de Rosemonde Kouassi, expulsé à Lyon, et de Dominika Grabowska (blessée), le coach floriacumois avait décidé de titulariser la jeune Erine Fontaine en attaque aux côtés de Fulutudilu et Louis. Mais les occasions franches se sont fait rares. Outre un déboulé de Fulutudilu, taclée in extremis par une défenseure havraise après six minutes de jeu, il faut attendre la 20e pour voir la première frappe des Essonniennes. La tentative de la capitaine Léa Le Garrec, qui joue avec une attèle à l’avant-bras droit depuis sa fracture début octobre, est toutefois sans danger pour Laetitia Philippe. C’est la seule véritable intervention de l’ex-gardienne de Fleury lors de cette première période. Car les attaquantes de Fleury se sont montrées plutôt maladroites dans le dernier geste à l’image de Louis (27e, 42e) et Julie Piga (32e). Cette dernière est toutefois décisive en reprenant de volée au second poteau un coup franc de Marine Dafeur juste avant la pause (1-0, 45e+1). Un avantage mérité que Fleury va faire fructifier dès le retour des vestiaires sur un penalty de Dafeur, consécutif à une faute de Yekka sur Kamczyk (2-0, 47e).