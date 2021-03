Football [Elections FFF] : Deux dirigeants essonniens dans la bataille

Co-listiers respectifs de Frédéric Thiriez et Michel Moulin, candidats à la présidence de la FFF, Pascal Bovis et Mourade Tahri ont un objectif commun : défendre le football amateur.

Samedi, en début d’après-midi, on connaîtra le nom du nouveau président de la Fédération Française de Football. L’instance sportive la plus puissante et la plus convoitée de France. Noël Le Graët (79 ans), le président sortant qui brigue un quatrième mandat, devra faire face à deux autres candidats : Frédéric Thiriez (68 ans), ex-président de la Ligue Professionnelle de Football, de 2002 à 2016, et Michel Moulin (50 ans), dirigeant d’entreprise et conseiller de club. Deux personnalités du football qui ont pour co-listiers les présidents du FC Fleury 91 (N2), Pascal Bovis (58 ans), et de l’ES Viry-Chatillon (R1), Mourade Tahri (43 ans).

Le premier soutient Frédéric Thiriez qu’il a rencontré par l’intermédiaire de Basile Boli, l’ancien international et défenseur de l’OM, en décembre dernier. « On a échangé longuement sur les besoins du foot amateur en évoquant quelques pistes de réflexion, explique le PDG du Groupe Bovis (1 400 salariés). Une semaine plus tard, il m’a demandé de le rejoindre sur sa liste. » Une liste où figurent notamment Jean-Pierre Papin et Olivier Sadran, ex-président de Toulouse. Elu depuis cinq ans à la Ligue d’Ile-de-France comme représentant des clubs nationaux, Pascal Bovis, fort de son expérience – « 34 ans dans le football » – s’est engagé pour « défendre des idées sur le football amateur et le football féminin, trop souvent oublié par Noël Le Graet. » « Ça fait dix ans qu’on parle dans le vide. Il faut un changement de politique dans le football car en quinze ans, on a perdu près de 600 000 licenciés », insiste le dirigeant floriacumois.