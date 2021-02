Football [National 2] : Fleury et Sainte-Geneviève reprendront le 13 mars

Le championnat de National 2 va reprendre à partir du 13 mars prochain. Le FC Fleury 91 et Sainte-Geneviève Sports pourront s’entraîner collectivement après 18h sur dérogation.

Comme annoncé dans notre édition du jour, la Fédération Française de Football, après accord des autorités gouvernementales, a communiqué en cette fin d’après-midi sur une reprise du championnat de National 2. Les équipes engagées dans ce championnat sont autorisées à reprendre les entraînements collectifs avec une dérogation au-delà de 18h dans le respect du protocole sanitaire d’entraînement.

Le Comité Exécutif de la FFF du 21 janvier 2021 a validé le nouveau format du championnat, qui consiste à terminer la phase des matchs aller puis à constituer une poule d’accession et une de maintien pour les matchs retour. Chaque poule sera constituée de huit clubs en fonction du classement arrêté à l’issue des matchs aller. Le nombre des accessions et des relégations reste identique.

Le National 2 reprendra le samedi 13 mars par la 10e journée de championnat initialement programmée le 7 novembre dernier. Le FC Fleury 91 se déplacera alors à Vannes tandis que Sainte-Geneviève Sports recevra Rouen. Le championnat s’achèvera le dimanche 13 juin. Pour les clubs éliminés de la Coupe de France, des matchs en retard pourront être fixés dès le 27 février et le 6 mars.

Un protocole sanitaire strict devra être observé en raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure et face à laquelle la Fédération appelle à nouveau à la plus grande vigilance et au respect essentiel des gestes barrières. Tous les matches se dérouleront à huis clos. Un lien étroit sera établi avec les Agences Régionales de Santé (ARS) ainsi qu’une application stricte de leurs décisions lors de cas positifs et/ou de cas contacts. Des tests PCR seront obligatoires 24 heures avant chaque match ainsi qu’une présence d’un médecin le jour du match pour contrôler les tests PCR négatifs.

Concernant les autres championnats masculins et féminins, la Fédération Française de Football travaille pour leur reprise et espère le visa du gouvernement.

J.A.

• Plus d’informations et de réactions la semaine prochaine dans notre prochaine édition papier et numérique.