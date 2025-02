Football : Paray veut monter d’un étage

Lourdement battu ce dimanche à Maisons-Alfort (0-4), le FC Paray s’est tiré une balle dans le pied dans sa quête de montée en R2.

« Pour moi, Maisons-Alfort est l’une des meilleures équipes de la poule. Elle fait partie de celles que l’on redoute le plus. » Riad Karouni, l’entraîneur du FC Paray, avait raison de se méfier de la formation du Val-de-Marne, et ce malgré la victoire du match aller, le 10 novembre dernier (3-1). Ses joueurs se sont pris les pieds dans le tapis dimanche dernier sur la pelouse de Maisons-Alfort (0-4). Un véritable coup d’arrêt pour les Paraysiens qui étaient sur une incroyable série d’invincibilité de dix matchs sans défaite (8v, 2n). Leur dernier revers remontait au 6 octobre 2024 face à la réserve du CS Brétigny (0-4). Avec cette contre-performance, Paray chute à la 3e place de la poule A de R3 avec quatre points de retard sur le leader Fontenay-sous-Bois et trois sur le deuxième, Enfants Goutte d’Or. « On vise la montée en Régional 2 depuis des années. Cette saison, on s’est donné les moyens d’y parvenir en recrutant des profils très expérimentés », souligne Riad Karouni, ancien gardien de l’équipe de France de futsal (43 sélections, 1 but).



Un ancien de Ligue 1 dans l’équipe

De nouvelles têtes ont donc débarqué à la reprise de l’entraînement en août dernier. Certains joueurs ont connu le haut niveau comme Lalaina Nomenjanahary (39 ans) qui est incontestablement la recrue phare du FC Paray. International malgache (48 sélections, 8 buts), le milieu de terrain a disputé 26 matchs de Ligue 1 et 95 matchs de Ligue 2 avec le RC Lens, mais aussi 114 rencontres de Ligue 2 avec le Paris FC. « Même si Lalaina n’est plus tout jeune, il nous apporte beaucoup, souffle le directeur technique du FC Paray, qui a repris l’équipe senior l’an passé. Ce n’était pas forcément prévu car je venais de passer mon DES et j’avais besoin de souffler, mais avec le début de saison catastrophique de l’équipe (ndlr : 5 défaites en 5 matchs), j’ai rempilé. Il fallait créer un électrochoc, sinon on courait tout droit à la relégation. » Cinquième du dernier exercice, Paray va devoir cravacher pour obtenir sa promotion en R2. Cela passera par un succès obligatoire contre Claye-Souilly (b) le 9 mars prochain après la trêve.

Jérémy Andrieux