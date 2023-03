La Faculté des métiers ouvre ses portes au public ce samedi

Samedi 18 mars, les différents sites de la Faculté des métiers de l’Essonne (Bondoufle, Evry-Courcouronnes et Massy) ouvrent leurs portes au public, de 9h à 17h.

« Se préparer dès à présent pour un choix d’orientation vers l’alternance. » C’est ce que propose la Faculté des métiers de l’Essonne (FDME), qui ouvre ses portes au public le samedi 18 mars. Sur ses différents sites, la FDME accueillera les collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles pour qu’ils s’informent sur les plus de 90 formations proposées (du CAP/titre professionnel au Bac +5).

Au programme de cette journée : visites des plateaux techniques pour découvrir les différents sites et leurs équipements, échanges avec les équipes pédagogiques et les apprentis pour se renseigner sur les multiples parcours de formation et approfondissement des projets d’orientation avec des professionnels spécialisés dans l’orientation, la recherche d’entreprise et le handicap.

Une nouvelle formation à découvrir