Nouveau record pour l’opération des Boîtes de Noël de l’Essonne

La troisième édition de l’opération solidaire du groupe Facebook « Boîte de Noël 2022 Essonne » a remporté un franc succès cette année.

Pour Noël, la joyeuse bande de lutins a récolté 2.450 boîtes de Noël pour neuf associations. Les cadeaux ont été déposés auprès des Restos du cœur de Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes, la Croix-Rouge de Limours, le Secours catholique de Palaiseau et Gif-sur-Yvette, Action Froid, Arc’cœurs à Arcueil et La

mie de pain à Paris.

Les dons sont venus des quatre coins de l’Essonne, de la mairie d’Arrancourt, dans l’Etampois Sud-Essonne jusqu’à Saclay dans le nord du département. Les particuliers se sont dirigés vers des enseignes, des mairies et des écoles. « Nous avons eu un véritable élan de participation, confie Christine Gloria, fondatrice du groupe Facebook « Boîte de Noël 2022 Essonne« . Nous ne ferons pas mieux l’année prochaine, car le traitement des 2.500 boîtes à six personnes était très lourd et nous avons atteint le maximum de ce que nous pouvons traiter. Nous avons dû trouver une association complémentaire, La Mie de pain à Paris qui était très contente de l’aide que nous lui avons apportée. »

Sur la page Facebook, il est possible de suivre le chemin des Boîtes de Noël et de voir les visages des bénévoles des associations qui reçoivent et des bénéficiaires. La page compte

actuellement 905 abonnés. Cette idée venue de l’Est de la France aura su être adoptée par les habitants de l’Essonne qui se sont montrés très généreux une nouvelle fois cette année avec de beaux cadeaux qui ont su donner du baume au cœur aux personnes les plus démunies en Ile-de-France.

• Page publique Facebook : « Boîte de Noël 2022 Essonne »