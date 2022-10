Rugby [ProD2] : Massy manque le coche

Les Massicois ont raté l’occasion de sortir de la zone rouge en s’inclinant vendredi soir à domicile contre Béziers (10-16).

« Et ils sont là…, et ils sont là…, et ils sont là les Biterrois ! » Alors qu’une pluie fine continuait de tomber sur le stade Jules-Ladoumègue, la petite dizaine de supporters de l’AS Béziers, qui avaient fait le long déplacement de l’Hérault pour soutenir leur équipe, ne cachaient pas leur joie au moment du coup de sifflet final, vendredi soir. Une joie partagée avec leurs favoris qui ont joué un mauvais tour aux Massicois. Battus 16-10, ces derniers peuvent nourrir des regrets. « On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes, on leur a donné le match », souffle Benoit Denoyelle, l’entraîneur de la mêlée, qui reconnaît que son équipe n’a pas su tuer le match quand elle en a eu la possibilité : « On a deux occasions sur deux ballons portés en début de match qu’on ne convertit pas puis, sur sa première incursion dans nos 22, Béziers marque après deux pick and go. On n’est même pas loin d’en prendre un deuxième juste avant la pause alors qu’on est en supériorité numérique. »

Dans des conditions de jeu délicates à cause de la pluie qui tombe dru, les Biterrois se sont montré les plus efficaces. Il leur a en effet fallu un seul ballon porté — sur lequel Visser se met à la faute — pour faire la différence. Dans la foulée, à 15 contre 14, Béziers trouve l’ouverture par son talonneur Esteriola (0-7, 15e) qui se fait à son tour exclure pour un mauvais geste sur Fuser (23e). Béziers à 14 et bientôt à 13 après le carton rouge adressé au pilier géorgien Akhaladze (27e), l’un des deux anciens du RCME avec le 2e ligne irlandais Madigan dans les rangs adverses.

Mais les Massicois n’ont pas su profiter de leur supériorité numérique. Le public du Ladoumègue exulte quand quand Farissier plonge dans l’en-but (32e). Fausse joie, l’arbitre refuse l’essai pour hors jeu après avoir consulté la vidéo. Les Massicois font le siège de la ligne biterroise sans trouver la faille, même si Nonkontwana (26e) et Fuser (35e) franchissent la ligne mais l’arbitre estime à chaque fois que le ballon n’a pas été aplati. Et sur un long coup de pied de l’arrière Lorre, Béziers renvoie le jeu dans les 22 du RCME. Il s’en faut de peu pour que les visiteurs ne marquent un deuxième essai.

Visser expulsé, Loubière blessé