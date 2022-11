Tennis [interclubs, Pro B] : Saint-Michel relève le défi

Engagés pour la première fois en Pro B, les joueurs du Saint-Michel Sports Tennis devront réaliser des exploits chaque week-end pour décrocher leur maintien à l’issue des trois semaines de compétition. Premier match samedi au comité de l’Essonne contre le TC Paris de Gilles Simon.

Moins de six mois après sa campagne victorieuse en N1, Saint-Michel Sports Tennis retrouve, ce samedi, les joutes des championnats de France interclubs mais cette fois en Pro B. Un niveau jamais atteint par un club du comité de l’Essonne de tennis. Pour cette grande première, l’instance départementale a tout fait pour mettre l’équipe saint-michelloise dans les meilleures conditions.

« Sans l’aide du Comité, on n’aurait pas pu jouer en Pro B, le cahier des charges de la Fédération étant assez contraignant, reconnaît Patrice Gruet, le capitaine. Le Comité nous met ses installations à disposition notamment pour les deux matchs à domicile que l’on va disputer. » Le premier est prévu dès samedi (début des rencontres à partir de 11h) contre le TC Paris puis le mercredi 7 décembre contre le TC Strasbourg. Relégué de Pro A, e club parisien est sacré morceau au vu des noms et des classements des joueurs qui composent l’équipe.

Gilles Simon attendu avec le TC Paris

Le club de la Porte de Saint-Cloud compte en effet cinq numérotés, dont Gilles Simon (n°14) et Luca Van Assche (n°21). Officiellement à la retraite après son élimination en 8es de finale du Rolex Paris Masters, le premier a laissé entendre qu’il disputerait les Interclubs pour aider son club à réintégrer la Pro A. Le second, vainqueur de Roland-Garros juniors 2021, a quitté le TC 16 pour jouer des matches de haut niveau cet hiver. On devrait donc voir du beau monde sur les courts du Comité.

Resté fidèle à Saint-Michel depuis ses débuts, Yanaïs Laurent (30 ans) est impatient d’en découdre. « C’est super excitant de jouer des matchs face à des joueurs de ce niveau. J’ai déjà pris une option pour affronter Gilles Simon car c’est un joueur que j’apprécie », sourit celui qui est en train de passer ses diplômes d’entraîneur, un an et demi après avoir arrêté le circuit professionnel. « Ça devenait trop compliqué financièrement », explique le Saint-Michellois qui, pour gagner sa vie, dispute des interclubs dans plusieurs pays européens (Allemagne, Italie, République Tchèque, Danemark). Seul joueur du cru, il sera accompagné de deux Néerlandais, Niels Lootsma et Niels Visker, de l’Allemand Hendrik Jebens, classés -15 comme lui, et du Français Laurent Rochette (-4/6).