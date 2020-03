Breuillet : une inauguration et des demandes

L’aménagement de la gare Breuillet/Bruyères inauguré vendredi 28 février.

Bernard Sprotti, maire, se félicite d’un « aménagement attendu. Cela dépasse notre commune, avec des usagers qui viennent de Breuillet, de Bruyères et d’Egly. » Avec deux parkings et la présence de modes de transports alternatifs, auxquels s’ajouteront les vélos électriques d’Ile-de-France Mobilités, les Véligo, en 2020, cette gare routière, inaugurée ce vendredi 28 février, a vu « en un an, 2 000 voyageurs venir en transports en commun jusqu’à cette gare. Avant, il y en avait moins de 1 000 », sourit l’édile.

1,4 million d’euros ont été investi par Ile-de-France Mobilités (990 000 €) et Cœur d’Essonne Agglomération (410 000 €) pour arriver à ce résultat. Marianne Duranton, conseillère régionale, est venue représenter Valérie Pécresse, présidente de la Région et d’Ile-de-France Mobilités. « Les Franciliens doivent pouvoir choisir et non subir leur manière de se déplacer. » D’où le Plan Gare de la Région, créé pour que « les gares épousent les centres-villes », complète-t-elle.

L’Essonne, « l’oubliée »

Eric Braive, président de Cœur d’Essonne Agglomération, a sorti l’artillerie lourde, après avoir salué « la première opération des pôles gares, celles de Marolles-en-Hurepoix, Saint-Michel-sur-Orge ou encore Brétigny-sur-Orge suivront. A Cœur d’Essonne Agglomération, nous sommes très engagés sur les transports. Mais l’Essonne est l’oubliée des transports en Ile-de-France. C’est bien de mettre des milliards dans la petite couronne mais, dans cette partie de l’Essonne, c’est nous qui portons le développement économique. Le Download Festival a uniquement été arrêté pour des questions de transports. Dans les départements périphériques, nous avons besoin d’éléments structurants. Aujourd’hui, la situation est délicate sur le RER C et la Nationale 20 est à l’arrêt. »

Bernard Sprotti a aussi « demandé à la Région de créer une ligne jusqu’à Briis-sous-Forges, pour rejoindre la ligne directe jusqu’à Massy. Il y a un besoin fort. » Des doléances attendues ?

