La mairie de Milly-la-Forêt distribue 800 masques

A l’heure où les professionnels de santé sont en constante quête de masques pour se protéger face à l’épidémie de Covid-19, la municipalité milliacoise agit. La semaine passée, à l’annonce du confinement par Emmanuel Macron, Président de la République, la mairie a offert son stock de masques FFP2. Soit environ 800 unités. « Nous les avons distribué aux infirmières, dentistes et à certains médecins généralistes, ainsi qu’à la MARPA et dans les maisons de retraite, précise Patrice Sainsard, maire. Nous aidons nos infirmières libérales qui vont chez des personnes vulnérables. » Dans une autre dimension, à Etampes, ce sont 160000 masques qui ont été cédés à l’Etat.

Des appels aux personnes âgées

La mairie de Milly-la-Forêt a également mis en place un numéro de téléphone le temps de la crise sanitaire (0164988007). « Nous avons appelé toutes les personnes de plus de 70 ans pour leur donner ce numéro, et nous renouvelons l’opération tous les 2-3 jours, reprend Patrice Sainsard. Nous avons aussi augmenté la distribution de plateaux-repas à domicile. L’objectif est de faire un maximum de choses pour que les personnes âgées ou fragiles évitent de sortir de chez eux. » L’accueil physique du public n’est plus assuré, mais « les services continuent de fonctionner » .

Si la mairie et ses services agissent, les commerçants aussi. Une vingtaine d’entre eux proposent un service de livraisons à leurs clients. De son côté, le restaurant-traiteur L’Orphée prépare des repas chaque jour pour les soignants de l’hôpital Sud-Francilien de Corbeil-Essonnes et lance un appel aux dons.

