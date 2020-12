Dourdan : le cinéma Le Parterre ouvre ses portes pour une braderie d’affiches

A l’occasion du marché de Noël de la ville le samedi 19 décembre, le cinéma rouvre pour proposer aux visiteurs une braderie d’affiches de film.

Une occasion de soutenir une enseigne de proximité. Pour se remettre du baume au cœur, le cinéma Le Parterre organise une braderie d’affiches de film dans ses locaux. « Le 19 décembre de 10 à 17h le jour du marché de Noël de Dourdan, nous organisons une vente d’affiches dans notre grande salle », précise Kaïna Nafa, médiatrice.

Il sera possible également d’acheter des cartes d’abonnement, une idée cadeau solidaire envers le cinéma dourdannais. En 2019, 47 000 spectateurs sont venus regarder un film. Cette année, Le Parterre note une perte de 40 à 60 % de son public. Kaïna Nafa se rassure : « Les personnes étaient présentes entre le premier et le deuxième confinement malgré le protocole sanitaire, malgré le couvre-feu, on peut compter sur eux en 2021 ».