Essonne : la fête de la Saint-Louis ce week-end à Boissy-le-Sec

Après deux années d’absence, la fête de la Saint-Louis aura bien lieu ce week-end.

Le mercredi 25 août dernier, en mairie, une dernière réunion pour finaliser que la nouvelle édition de la fête de la Saint-Louis avait lieu. Pour le Comité des fêtes, les élus du village, comme pour les habitants, c’est avec impatience qu’on se prépare pour le jour J.

« Nous n’avons pas pu organiser la fête en 2020 et 2021 et on sent que l’attente est forte pour ce retour », souligne Frédéric Goupil, maire. Tout commencera samedi soir, exclusivement pour les Boissyons, avec le repas du samedi soir, avec une paella au menu. « Cela sera l’occasion pour les habitants de se retrouver, les occasions ont hélas été rares ces deux dernières années », déplore l’édile.