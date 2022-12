Essonne : Un samedi 100% jeux à Vert-le-Grand

Le samedi 26 novembre 2022, la commune de Vert-le-Grand organise la 1ere édition du Festival du jeu dans la salle Henri-Boissière, près du stade.

L’événement promet d’être fou ! Le samedi 26 novembre, la municipalité de Vert-le-

Grand, en partenariat avec l’équipe de la médiathèque et la boutique ludique d’Arpajon « Les Jeux d’Ornicar », programme son premier festival autour du jeu.

De 10 heures à 18 heures, les petits et les grands sont invités à s’amuser. Même les plus petits, ceux âgés de 0 à 3 ans auront un atelier de motricité de 10h à 12h. L’après-midi, deux animations attendent de recevoir du monde : le jeu « Loup-Garou » où le nombre de joueurs peut être illimité et un tournoi « Twin’It », un jeu d’observation et de rapidité pour toute la famille dans la lignée du Uno.