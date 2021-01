Essonne : Des centres de vaccination contre la Covid-19 à Montgeron et Massy

Alors que certains élus essonniens jugeaient le lancement de la vaccination contre la Covid-19 beaucoup trop lent, il semblerait que le rythme se soit accéléré. Notamment avec l’ouverture des deux premiers centres de vaccination non rattachés à un groupement hospitalier : à Montgeron et Massy. Opérationnel depuis lundi, le premier peut vacciner jusqu’à 140 personnes par jour.

« D’ordinaire, cette salle est utilisée par les associations ou pour le marché de Noël…« , ironise François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne. Crise sanitaire oblige, l’Astral a été réquisitionnée – depuis lundi 11 janvier – pour devenir un centre de vaccination contre la Covid-19. « Nous sommes dans l’un des deux premiers centres de vaccination non hospitaliers du département« , faisait savoir Eric Jalon, préfet de l’Essonne. Ces centres de Montgeron et de Massy sont donc à additionner à ceux rattachés aux hôpitaux de Corbeil-Essonnes, Longjumeau et Etampes. Accompagné par Claudette Buisson, directrice de la Protection maternelle et infantile (PMI) de l’Essonne, Julien Galli, délégué départemental de l’Essonne pour l’Agence régionale de santé (ARS) ou encore Francisque Vigouroux, président de l’Union des maires de l’Essonne et de Sylvie Carillon, édile de Montgeron, le préfet a pu suivre le parcours de soins.

La première étape consiste en la consultation pré-vaccinale lors de laquelle le patient est amené à remplir un questionnaire dont les réponses seront communiquées à l’ARS. Vient ensuite la vaccination, qui est faite « en une minute« , explique une infirmière. « Ce n’est pas tant l’injection qui va prendre du temps mais plutôt le temps de déshabillage et de rhabillage« , détaille la soignante. « On ne pique pas encore à travers la chemise !« , plaisante Claudette Buisson. Une fois la dose du vaccin injectée, le patient est invité à se rendre en salle d’attente de sortie, où se trouve notamment un lit. « Pendant 15 minutes, il sera sous supervision d’une infirmière afin de vérifier qu’il n’y ait aucun effet secondaire« , précise la directrice la PMI. Avant de quitter les lieux, le patient programme son prochain rendez-vous pour la deuxième injection (prévu trois à quatre semaines après) avec un agent du personnel administratif. Il lui sera également remis une attestation vaccinale.

Prise de rendez-vous sur Doctolib