Aquastade du Val d’Essonne : l’inauguration avant les premiers plongeons

Moment fort à Mennecy ce mercredi 22 janvier avec la tant attendue inauguration de l’Aquastade du Val d’Essonne, douze ans après la fermeture du stade nautique Maurice Herzog. Laure Manaudou, championne olympique de natation en 2004 et marraine de l’équipement, a coupé le ruban.

Mercredi 29 janvier, jour de son ouverture officielle, l’Aquastade du Val d’Essonne verra des plongeons plus ou moins élégants, des longueurs de bassin qui paraîtront interminables à certains, ou encore des séances de hammam qui défileront à la vitesse de l’éclair. Mais avant ces moments de détente, les élus ont inauguré mercredi 22 janvier cet équipement de 6280m², qui avait fermé ses portes en 2008 quand il portait le nom de stade nautique Maurice-Herzog. Sans enfiler leur maillot de bain, ils ont découvert les bassins olympique et d’apprentissage, les espaces bien-être avec hammam, sauna et le plus grand jacuzzi de France, une salle de sport et un mur d’escalade, à l’entrée. Les gradins de 700 places ont été conservés. Trois journées portes ouvertes sont organisées du vendredi 24 au dimanche 26 janvier (10h-19h).

Des démonstrations de natation synchronisée

« C’est un jour ô combien attendu, et symbolique, sourit Patrick Imbert, président de la CCVE. Le résultat est à l’image de ce lieu d’excellence, où l’on apprend à nager et les gestes qui sauvent. L’Aquastade propose une nouvelle offre sportive et de loisirs, et j’espère, pourquoi pas, que nous y formerons des champions. »

Laure Manaudou, marraine de l’équipement, fait partie de cette caste. Celle qui a été championne olympique à Athènes en 2004 avait concouru dans le bassin menneçois lorsqu’elle s’entraînait à Melun. « Je suis ravi de le voir rénover, et j’espère qu’il y aura d’autres compétitions ici, assure-t-elle. Surtout qu’en France, nous avons de gros problèmes de piscines. Pourtant, c’est important pour les jeunes d’aller dans l’eau le plus vite possible, et de les inscrire au bébé nageur rapidement. »

Cette réouverture va faire des heureux. Le grand public en premier lieu, mais également les écoliers du territoire qui pourront y apprendre à nager. L’Aquastade du Val d’Essonne offrira aussi un nouveau souffle au Val d’Essonne Mennecy Aqua Club (VEMAC), anciennement club des nageurs de Mennecy 91. Justement, lors de l’inauguration, les invités ont assisté à une épatante succession de performances de natation synchronisée.

« Le plus grand centre aquatique du département »

Plus de 23 millions d’euros auront été nécessaires pour réhabiliter ce site, « un engagement financier sans égal », souligne Patrick Imbert. La Région (2,5 millions), le Département (7 millions) et l’Etat (un million) sont venus épauler la communauté de communes, qui a délégué la rénovation et l’exploitation à Engie-Cofely/Récréa. « C’est un investissement majeur, essentiel, pour nous, territoires ruraux ou rurbains, qui parfois souffrons d’absence d’équipements, souffle Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy et vice-président à la Région. Pendant douze ans, nous avons dû vivre sans cet équipement, à chaque réunion de quartier, on m’en parlait ! Nous avons mené un combat auquel très peu de personnes croyaient. Mais tous ensemble, même les villages du Val d’Essonne les plus éloignés d’ici, ont décidé d’avancer ensemble. »

François Durovray, président du Département, a rappelé que « si l’Essonne est une terre de sports, c’est parce qu’il y a eu une volonté politique, notamment sous la présidence de Xavier Dugoin. Je pense que c’est maintenant le plus grand centre aquatique du département. Il permettra à des milliers d’élèves d’apprendre la natation. » Maintenant, place aux baigneurs !

