Aide au raccordement fibre : 13 villes d’Essonne concernées

L’Etat vient de mettre en place un dispositif d’aide financière au raccordement à la fibre. Les habitants de 13 communes de l’Essonne sont éligibles.

Avec la fermeture programmée du réseau cuivre, la fibre optique va devenir incontournable pour accéder à Internet à haut débit. Mais dans certains foyers, l’installation reste complexe, en raison de gaines bouchées, de fourreaux défectueux, de tranchées à créer dans les jardins… Autant de travaux qui peuvent coûter cher.

Jusqu’à 1200 euros pour les chantiers difficiles

Pour accompagner les particuliers, l’État a lancé une aide spécifique, opérationnelle depuis le 29 septembre 2025 et jusqu’en mai 2027, elle est destinée à financer les aménagements nécessaires en domaine privé.

