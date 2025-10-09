MON COMPTE
Aide au raccordement fibre : 13 villes d’Essonne concernées

Jusqu'à 1200€ d'aide pour les chantiers jugés difficiles. photo d'illustration

L’Etat vient de mettre en place un dispositif d’aide financière au raccordement à la fibre. Les habitants de 13 communes de l’Essonne sont éligibles.
Avec la fermeture programmée du réseau cuivre, la fibre optique va devenir incontournable pour accéder à Internet à haut débit. Mais dans certains foyers, l’installation reste complexe, en raison de gaines bouchées, de fourreaux défectueux, de tranchées à créer dans les jardins… Autant de travaux qui peuvent coûter cher.

Jusqu’à 1200 euros pour les chantiers difficiles

Pour accompagner les particuliers, l’État a lancé une aide spécifique, opérationnelle depuis le 29 septembre 2025 et jusqu’en mai 2027, elle est destinée à financer les aménagements nécessaires en domaine privé.

Teddy Vaury est rédacteur en chef du Républicain de l'Essonne. Il travaille au sein de l'hebdomadaire départemental depuis 2006.
