Baptisé « L’hélico », le Magic mirrors de Corbeil-Essonne est opérationnel

A défaut d’une salle des fêtes en dur, la ville de Corbeil-Essonnes dispose d’un Magic mirrors, un chapiteau modulable installé à Montconseil, sur le terrain de l’ancien hôpital Gilles de Corbeil.

Implanté sur la piste destinée à accueillir les hélicoptères qui se rendaient avant à l’hôpital Gilles de Corbeil aujourd’hui désaffecté, le Magic mirrors est désormais opérationnel après son inauguration qui s’est déroulée le vendredi 5 septembre, à l’occasion du banquet offert par la municipalité aux bénévoles qui font vivre le tissu associatif de Corbeil-Essonnes.

Baptisée « L’hélico » en raison de son lieu d’implantation, la structure modulable de seconde main peut accueillir jusqu’à 500 personnes debout et 250 assises et dispose d’une piste de danse de 85m2. Par contre, les sanitaires se trouvent à l’extérieur sachant que le parking mis à disposition des usagers n’est pas encore éclairé. Le coût de « L’hélico » qui sert de salle des fêtes représente un investissement de 450 000 euros, prélevés sur les fonds du Centre communal d’action social (CCAS). Il conviendra d’ajouter à cette somme les frais d’installation, de branchements, d’entretien, de chauffage, de fonctionnement et de gardiennage.

Des moyens engagés

Avant de couper le traditionnel ruban tricolore, Bruno Piriou, maire, a brièvement évoqué la situation géographique du Magic mirrors.

« Nous sommes ici sur les terrains de l’ancien hôpital. Nous déciderons ensemble du devenir de ces terrains », a t-il affirmé. Aux côtés de Farida Amrani, députée de la 1ere circonscription, de Michel Bisson, président de Grand Paris sud, et de Fadila Chourfi, conseillère régionale, Bruno Piriou est revenu sur le choix d’implanter un chapiteau à Montconseil. « Nous avons décidé, avec toute la majorité municipale, de mettre les moyens du CCAS au service de la générosité en créant un nouveau lieu dédié à la solidarité, à l’échange, au lien social et à la fraternité », a-t-il souligné.

Une première location gratuite

« L’Hélico, c’est ce nouvel espace qui va produire de l’estime et du respect entre nous. L’estime des uns et des autres, a dorénavant son espace dans la ville pour débattre, réfléchir, inventer, se découvrir, partager un repas, danser et fraterniser », a indiqué l’édile avant de préciser « cet espace c’est le votre, il vous appartient », sans toutefois signaler que « L’hélico » n’est pas prévu pour accueillir les particuliers et les fêtes familiales. Pour conclure, Bruno Piriou, a indiqué « vous les responsables associatifs et les représentants des institutions, vous pourrez organiser toutes sortes d’événements avec des rencontres, des débats, des thés ou soirées dansantes, des événements culturels ou artistiques, des événements dédiés à la solidarité et aux questions sociales en précisant que vos demandes devront être adressées au service événementiel de la mairie deux mois avant la date désirée ». Au niveau tarif, la première location sera gratuite pour les associations de la ville. Pour la seconde, il faudra verser une somme de 400 euros, sachant qu’il semblerait que la location d’un service de sécurité assuré par l’intermédiaire de l’agglo Grand Paris sud soit obligatoire.