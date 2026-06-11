Essonne : les travaux à Orly vont faire du bruit

A partir de ce jeudi 11 juin, les Essonniens pourraient entendre un peu plus le bruit des avions au-dessus de leur tête. C’est la conséquence d’une phase de test qui doit durer jusqu’au 6 août, avant la fermeture pour travaux de la piste 4 pour plusieurs mois.

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Calendrier, phase de test, que : retenir avant les travaux à Orly ?

Du 10 août au 17 décembre 2026, la piste 4 de l’aéroport d’Orly va subir d’importants travaux de rénovation. Ceux-ci ne seront pas sans conséquences sur le trafic aérien et les nuisances sonores subies notamment par les habitants de l’Essonne. Des conséquences qui vont se faire ressentir dès ce jeudi 11 juin, avec le début d’une phase de test d’utilisation de la piste 2 de l’aéroport qui durera jusqu’au 6 août prochain.

Depuis plusieurs mois, le groupe ADP prépare le chantier de grande ampleur que constitue la rénovation de la piste 4 de l’aéroport d’Orly. Mise en service en 1966, réhabilitée en 1995, elle doit faire l’objet d’une nouvelle rénovation majeure afin d’une part de remplir ses obligations de maintenance, et surtout de garantir la sécurité des opérations aériennes et assurer la mise en conformité des pistes aux normes européennes. Ces travaux sont qualifiés par les techniciens qui suivent le projet comme « d’une ampleur qu’on n’a jamais connu à Paris-Orly ».