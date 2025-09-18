MON COMPTE
Teddy Vaury

Chemin des arts, un nouveau rendez-vous dédié aux artistes et artisans

L'atelier de l'artiste buxéenne Isabelle Bedel et bien d'autres seront à découvrir ce week-end.

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre, la commune de Boissy-sous-Saint-Yon accueillera la première édition du Chemin des arts. Cette nouvelle manifestation culturelle mettra en lumière la créativité et le savoir-faire des artistes et artisans locaux.

Durant tout le week-end, le Chemin des arts réunira plus de 30 artistes et artisans d’art de la ville, de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde et de l’Essonne. Ceux-ci partageront leur passion et présenteront leurs œuvres dans différents lieux emblématiques de la ville.

