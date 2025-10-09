MON COMPTE
Aymeric Fourel

Coupe de France de foot (5e tour) ce week-end, ils veulent passer la sixième !

L'ESA Linas/Montlhéry retrouvera Montrouge qu'il avait éliminé l'an dernier au 6e tour de la Coupe de France. ©A.F.- Le Rep.

Sept clubs essonniens disputent le 5e tour de la Coupe de France ce week-end. Tour d’horizon des chances de chacun.
Ils avaient quitté la Coupe de France 2024-2025 très déçus après leur élimination aux tirs au but (1-1, 3-5 t.a.b.) par le SC Amiens, pensionnaire de Ligue 2. Les joueurs du FC Fleury 91 font leur retour, ce dimanche, dans cette compétition singulière qui permet à des clubs amateurs de se confronter à des clubs professionnels. Les Lions, qui avaient failli créer la surprise l’an dernier alors qu’ils évoluaient en N2, espèrent aller le plus loin possible. Et pourquoi pas rééditer la performance de 2017 quand ils avaient atteint les 16es de finales (battu 1-0 par Avranches, club de National).

Aymeric Fourel
Rédacteur en chef adjoint des Sports au Républicain de l'Essonne.
