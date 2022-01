Essonne : Exposition d’art contemporain à Montgeron

Sous le titre ‘Que deviens-tu ?’, l07’exposition d’art contemporain « Que deviens-tu ? » de l’artiste Emilie Chapus aura lieu du 8 au 29 janvier au Carré d’Art à Montgeron. L’artiste exposera des œuvres lumineuses et en très grand format dans un parcours entre ombres et lumières.

Ce parcours aborde l’idée des transformations à l’échelle d’une vie humaine et propose au spectateur un cheminement à la rencontre de lui-même.

Vernissage le vendredi 7 janvier à 19h30. Entrée libre aux horaires d’ouverture au Carré d’art, 2, rue des Bois.