Essonne : un défi sportif pour Octobre rose entre Mondeville et Videlles le 19 octobre

Rendez-vous le 19 octobre pour la première édition de la marche Octobre rose de Videlles et Mondeville.



Cet événement promet d’allier solidarité, sport et convivialité pour une belle cause. Le samedi 19 octobre, la commune de Videlles, en partenariat avec Mondeville, organise une matinée sportive et conviviale dans le cadre d’Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein.



Les participants sont invités à se retrouver à 9h dans la cour de l’école de Videlles, chaussés de leurs baskets et vêtus si possible de rose.

Le programme propose deux activités : un parcours de course de 6 km avec un départ à 9h et une balade rythmée par des énigmes pour ceux qui préfèrent un rythme plus tranquille à partir de 9h30. L’événement se terminera avec un verre de l’amitié à 11h. En parallèle, une animation ludique et originale est également au rendez-vous avec l’accès à vélo-smoothie pour préparer des boissons fruitées en pédalant.



Organisé par le Centre communal d’action sociale de Videlles, cet événement sollicite un don minimum de 2 euros par inscription. Les fonds récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer. En amont, l’association Mondeville Mon Village a créé pour les Mondevillois des t-shirts spécial Octobre rose avec l’emblème du village, le fameux coq fier de son caractère rural. Le coût des flocages sera reversé également à l’association.