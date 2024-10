Essonne : quand l’art sert la cause d’Octobre rose à Milly-la-Forêt

L’espace culturel du Moustier accueille l’exposition d’Octobre rose jusqu’au 19 octobre.



« Le cancer du sein est curable s’il est pris en charge suffisamment tôt, rappelle Sophie Desforges, maire-adjointe chargée des Affaires sociales, de la Petite enfance et de la Maison France Services. Alors, mesdames, aimez vos seins et faites-vous dépister ».



Le vernissage de l’exposition collective d’artistes spéciale Octobre rose, organisé le samedi 12 octobre, a offert l’opportunité, pour la municipalité, de rappeler la nécessité de se faire dépister et de pratiquer l’auto palpation des seins.



Comme chaque année, la ville de Milly-la-Forêt rassemble des artistes prêts à s’engager dans la lutte contre le cancer du sein. Une partie des bénéfices issus de la vente de certaines œuvres présentées dans l’espace culturel du Moustier sera reversée à plusieurs associations et instituts pour la recherche contre ce cancer, première cause de décès par cancer chez la femme.



Dix artistes, amateurs et professionnels, présentent chacun près d’une dizaine d’œuvres célébrant les femmes, mais aussi les hommes qui peuvent également être touchés par le cancer du sein. Chaque création envoie un message de soutien à celles et ceux qui se battent contre cette maladie et ceux qui les accompagnent dans cette lutte. Parmi les artistes exposants, il y a le photographe Quentin Kheyap qui présente une série de photographies montrant un homme en forêt, dont le corps nu est marqué par les ombres des fougères alentours.

L’ensemble des œuvres est à découvrir jusqu’au samedi 19 octobre dans la crypte du Moustier et à l’étage. L’entrée se fait par l’Office de tourisme des Deux Vallées.