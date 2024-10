Essonne : la Région donne 700000 € pour le centre-ville d’Angerville

A travers un contrat d’aménagement régional, le Conseil régional d’Ile-de-France apporte une contribution d’1 million d’euros pour deux opérations phares de la ville.

La première opération concernée par le soutien de la Région, les Angervillois la connaissent, il s’agit de la requalification du centre-ville. Débutés au mois de juin dernier, les travaux approchaient de leur conclusion le mardi 8 octobre, jour de la signature symbolique du Contrat d’aménagement régional passé entre la ville et l’Ile-de-France, par Johann Mittelhausser, maire, et Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la Région.

« Merci Jean-Philippe pour ton soutien et celui de la Région », a insisté le maire lors de la cérémonie qui a eu lieu dans la salle du Conseil municipal. Johann Mittelhausser a rappelé l’intérêt de ses travaux. « Notre centre-ville était auparavant tourné sur le tout voiture. Il fallait s’adapter, sans repousser les automobiles, réorganiser les espaces, développer les terrasses, créer une place piétonne », a-t-il détaillé. L’ accessibilité piétonne, l’adaptation pour les personnes à mobilités réduites est désormais assurée. Lors des travaux qui ont eu lieu en trois phases cet été, la place Tessier a été piétonnisée, le stationnement réorganisé, les trottoirs créés ou refaits, et les deux places, Tessier et du Marché, ont été végétalisées avec la plantation de 17 nouveaux arbres contre un seul actuellement.

La seconde opération inscrite au contrat va permettre à la ville de créer des espaces de fraîcheur dans les cours de son groupe scolaire. Le projet d’aménagement se fait sur l’ensemble des quatre cours d’écoles soit sur une surface d’environ 4 647 m². Des espaces aujourd’hui imperméabilisés par du bitume. Des nouveaux revêtements plus perméables tels que l’enrobé drainant ou encore le platelage bois vont les remplacer. De plus, des nouveaux jeux et des nouveaux espaces récréatifs seront réalisés ainsi que la plantation de haies et d’arbres pour offrir dans chacune des cours des îlots de fraîcheur.

« Ce sont deux très beaux projets, et lorsqu’on travaille sur les écoles et la transition écologique, c’est un double investissement sur l’avenir, humain et environnemental », a souligné Jean-Philippe Dugoin-Clément. Il a insisté sur la volonté de la Région et de sa présidente Valérie Pécresse de continuer à soutenir les collectivités dans leurs projets.

Pour Angerville, il s’agit du deuxième contrat régional dont bénéficie la ville en quelques années. « La majorité en place à la Région a su déverrouiller des dispositifs pour aider les collectivités. Nous avons auparavant bénéficier d’un soutien d’1 million d’euros pour notre maison de santé », a rappelé l’édile, insistant sur « le poids important » du Conseil régional dans le financement des projets communaux. « Cela montre un niveau d’investissement fort de la région pour les communes globalement, et particulièrement pour les territoires ruraux », a conclu Jean-Philippe Dugoin-Clément.