Aux Ulis, onze édifices et résidences labellisés « Architecture contemporaine remarquable »

Au terme de deux années de démarches en collaboration avec les habitants, la municipalité a dévoilé les plaques « Architecture contemporaine remarquable » au cours d’une cérémonie en mairie, jeudi 17 octobre.

« Derrière l’architecture d’une ville, il y a de l’art et surtout un effet sur le quotidien des gens qui y habitent. C’est donc une fierté toute particulière de voir notre commune mise en lumière par son patrimoine. » Jeudi 17 octobre, c’est avec une satisfaction visible que Clovis Cassan, maire des Ulis, a célébré la remise du label « Architecture contemporaine remarquable » a onze édifices et résidences de la ville. Un label du ministère de la Culture, géré par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Île-de-France et attribué par le préfet de région après avis de la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture, qui a pour vocation de « mettre en valeur l’architecture contemporaine [ndlr : les ouvrages réalisés il y a moins de 100 ans et non protégés au titre des monuments historiques], à sensibiliser sur son intérêt et à faire évoluer le regard des différents publics sur ce sujet« .

En tant que 196e et dernière commune créée du département de l’Essonne [ndlr : Il n’y en a plus que 194 aujourd’hui], Les Ulis avait évidemment de nombreux atouts à faire valoir dans la catégorie de l’architecture contemporaine. C’est ainsi que la municipalité a lancé en 2022 une démarche de co-construction d’un dossier de labellisation, en partenariat avec les habitants, les services municipaux, le Centre d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) de l’Essonne et la DRAC d’Île-de-France. Une opération réussie donc, puisque ce sont au total 11 édifices et résidences qui se sont vus récompenser :

La résidence Le Bois du Roi (construite entre 1969 et 1974 et imaginée par Robert Camelot)

(construite entre 1969 et 1974 et imaginée par Robert Camelot) La résidence Tournemire (construite entre 1973 et 1979 et imaginée par Michel Andrault et Pierre Parat)

(construite entre 1973 et 1979 et imaginée par Michel Andrault et Pierre Parat) La résidence des Champs Lasniers (construite entre 1976 et 1978 et imaginée par Claude Balick)

(construite entre 1976 et 1978 et imaginée par Claude Balick) Le groupe scolaire du Bosquet (construit entre 1973 et 1975 et imaginé par Robert Camelot)

(construit entre 1973 et 1975 et imaginé par Robert Camelot) Le groupe scolaire du Parc (construit en 1975 et imaginé par Robert Camelot, Michel Hubert et Michel Picard)

(construit en 1975 et imaginé par Robert Camelot, Michel Hubert et Michel Picard) L’ Hôtel de ville (construit entre 1974 et 1976 et imaginé par Robert Camelot, Jean-Claude Finelli et Michel Hennuyer)

(construit entre 1974 et 1976 et imaginé par Robert Camelot, Jean-Claude Finelli et Michel Hennuyer) Le centre paroissial Jean XXIII (construit entre 1974 et 1977 et imaginé par François Prieur)

(construit entre 1974 et 1977 et imaginé par François Prieur) L’ensemble composé par l’espace culturel Boris Vian, le Donjon ainsi que les Passerelles du Forez et de la Daunière (construit entre 1978 et 1984 par l’Atelier coopératif d’architectes urbanistes)

(construit entre 1978 et 1984 par l’Atelier coopératif d’architectes urbanistes) La Passerelle Saintonge (construite entre 1988 et 1989 et imaginée par René Lemarchand et Jurek Juszczak)

(construite entre 1988 et 1989 et imaginée par René Lemarchand et Jurek Juszczak) La piscine municipale (construite entre 2004 et 2007 et imaginée par Marc Mimram)

A noter par ailleurs que Victor Da Silva, maire de Villebon-sur-Yvette, était également présent à la cérémonie puisque les deux châteaux d’eau, initialement sur le territoire de la ZUP, mais désormais sur le territoire de Villebon, ont reçu le label « Architecture contemporaine remarquable ».

Les personne souhaitant se plonger un peu plus dans l’histoire de la ville des Ulis et son architecture peuvent s’inscrire à une visite commentée de la commune. Organisée par l’office de tourisme de Paris-Saclay, cette déambulation se tiendra le samedi 19 octobre à 14h30 ou 16h30. Un événement gratuit sur réservation obligatoire.