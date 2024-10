Jour de première pour le gymnase Alice-Milliat

Pour pallier le manque d’équipements sportifs dans la commune, la municipalité s’était engagée à construire un nouveau gymnase. Celui-ci a été inauguré le samedi 12 octobre en présence de nombreux Chiroquois.

« Ce jour est particulièrement important. Il représente non seulement la conclusion d’un projet ambitieux, mais aussi la concrétisation d’une volonté municipale ». Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin, avait de quoi se réjouir ce samedi 12 octobre. C’est en effet à cette date que la municipalité inaugurait officiellement l’ouverture du gymnase Alice-Milliat, tout nouvel équipement sportif de la commune situé sur l’avenue du Parc.

Depuis la démolition du gymnase Pierre-de-Coubertin en 2018 (suite à l’effondrement de son toit), la ville de Chilly-Mazarin était en effet sous-équipée en termes de structures sportives. Une situation désormais réparée, après une session de travaux expresse, le chantier ayant démarré en septembre de l’année dernière

Un dojo et une salle de danse

Concrètement, le nouveau gymnase permettra aux associations et aux scolaires de profiter d’un plateau sportif adapté à plusieurs disciplines (basket, badminton…), mais également un mur d’escalade – qui vient en complément du mur d’escalade extérieur récemment installé au complexe sportif Jesse-Owens – d’une hauteur de 8,70 m, d’un dojo destinés aux pratiquants de karaté et de ju-jitsu brésilien, d’une salle de danse et enfin d’un atelier vélo pour le club local. Le tout dans une structure pensée pour respecter l’environnement, le bâtiment se conformant notamment au niveau de norme RE 2020 permettant de viser une réduction de près de 40 % de la consommation d’énergie, soit environ 8 000 € d’économies annuelles pour la commune. Au total, la construction du gymnase aura coûté 7 671 912 €, montant réparti entre la municipalité, le Conseil départemental (1 461 975 €), la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (732 703 €), l’Etat (470 000 €) et la Région Ile-de-France (200 000 €).

Le nom d’Alice Milliat [voir ci-dessous] a été choisi à la suite d’une consultation des Chiroquois et des acteurs sportifs. « En faisant ce choix, la ville de Chilly-Mazarin rappelle ainsi que le sport n’est pas seulement une question de performance ou de compétition mais est aussi porteur de valeurs et qu’il peut être un levier de progrès social et politique », souligne la municipalité. Il est par ailleurs à noter que le gymnase fermera ses portes pendant les vacances scolaires pour des réparations de son sol, à la suite des inondations.

Alice Milliat, féministe choisie par les Chiroquois et chiroquoises

« Un choix tout sauf anodin » pour Rafika Rezgui, maire de Chilly-Mazarin. « Quel plus beau symbole qu’un nom à la gloire d’une pionnière française du sport ? » pour Grégoire de Lasteyrie, président de l’agglomération Paris-Saclay. Le choix d’Alice Milliat a fait consensus jusque dans les cœurs des Chiroquois, qui ont choisi la figure féministe emblématique à l’issue d’une consultation. Nageuse, hockeyeuse et rameuse du début du XXe siècle, Alice Milliat s’est illustrée par son engagement pour la reconnaissance des athlètes féminines, dans une époque où elles étaient exclues de la plupart des événements au profit des hommes. Elle organisera à ce titre les premiers Jeux olympiques féminins à Monte-Carlo en 1921. Son impact forcera le Comité international olympique (CIO) à intégrer davantage d’épreuves féminines.