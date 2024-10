Le Siom inaugure sa nouvelle déchèterie-ressourcerie à Saclay

Dimanche 13 octobre, le Syndicat mixte des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse inaugurait sa nouvelle déchèterie-ressourcerie, installée dans la commune de Saclay.

Des voitures garées en bataille sur les bords de route, des familles en quête de trésors insoupçonnés, quelques stands de marchés de producteurs ou encore un speaker annonçant les grands rendez-vous de la journée. Pour l’inauguration de sa nouvelle déchèterie-ressourcerie, le Syndicat mixte des ordures ménagères (Siom) de la Vallée de Chevreuse a misé sur une fête populaire, à savoir un grand vide-greniers, pour célébrer ce jour important. Un pari semble t-il réussi, à en croire les nombreux visiteurs qui se sont succédés dans les allées.

Si la bonne humeur régnait parmi les badauds, les membres du Siom avaient eux aussi de quoi se réjouir. Car ce jour signait donc l’inauguration officielle de leur toute nouvelle déchèterie-ressourcerie, première née de sa catégorie dans le département et la plus grande d’Ile-de-France, en plein cœur de l’Opération d’intérêt national Paris-Saclay. Au total, plus de 6 600 m² d’installations, comprenant notamment une ressourcerie de 872 m² dédiée aux ateliers de prévention et de réparation, ainsi qu’une boutique solidaire. De quoi permettre aux habitants des 21 communes gérées par le Siom (la plupart des villes de l’agglomération Paris-Saclay, mais aussi Chevreuse et Saint-Rémy-les-Chevreuses en Yvelines) et aux professionnels du territoire de déposer leurs déchets, dans un outil modernisé et vertueux sur le plan environnemental.

En complément du site de Villejust

« C’est une chance inestimable, une aubaine pour notre ville d’accueillir cette déchèterie-ressourcerie sur notre territoire, en raison de son impact fort sur l’ensemble du plateau », s’est félicité Michel Senot, maire de Saclay, qui a ouvert le bal des discours officiels sous un chapiteau à proximité de la fête. « Enfin ! Au bout de dix ans, nous pouvons enfin profiter de ce lieu à la fois utile et qualitatif, a de son côté estimé Grégoire de Lasteyrie, maire de la ville voisine de Palaiseau et président de l’agglomération Paris-Saclay. Cet espace était plus que nécessaire lorsqu’on prend en compte l’augmentation de la fréquentation de la déchèterie de Villejust [ndlr : la seule du territoire avant l’ouverture de celle de Saclay au début du mois d’octobre], passée de 30 000 visiteurs en 2011 à plus de 80 000 aujourd’hui. A présent, chaque habitant du territoire est à moins de 15 mn d’un équipement de ce type ».

Un constat partagé par Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette et président du Siom. « En 2014, lorsque j’ai été élu président du Siom pour la première fois, le site de Villejust [ndlr : inauguré en 2007] était déjà arrivé à saturation, sans être ouvert aux professionnels. Il nous fallait donc un outil nouveau et ce projet a été long à maturer, avec la période du Covid qui a retardé d’autant plus sa finalisation. Mais aujourd’hui, c’est un projet à la fois ambitieux, innovant, fonctionnel et emblématique de notre engagement pour une gestion durable des déchets qui est sorti de terre », a t-il rappelé.

5,5 millions d’euros d’investissement

Fonctionnant en autoconsommation grâce à l’installation de panneaux photovoltaïque, l’équipement conçu par la filiale Generis de Véolia pour un montant total de 5,5 millions d’euros (subventionné par la Région Ile-de-France à hauteur de 600 000 euros et l’Ademe qui a fourni 400 000 euros)permettra donc à l’ensemble des habitants du territoire, à commencer par ceux du plateau de Saclay, de venir déposer leurs déchets encombrants, mais aussi leurs meubles, matelas, canapés et autres livres pour faire vivre la ressourcerie

_______________________________________________________________________________________________________________

Le site est d’ores et déjà ouvert

La déchèterie-ressourcerie de Saclay (impasse de la Poudrette) est ouverte du lundi au samedi de 9h à 17h45, ainsi que les dimanches et jours fériés entre 9h et 12h45. L’accès au site est gratuit pour les habitants des communes couvertes par le Siom sur présentation d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois, un badge étant remis à l’issue. A noter que cinq passages par mois sont autorisés, à raison d’un passage maximum par jour.