Une cérémonie émouvante en ultime hommage à Michel Senot

L’espace Jeanne-Moreau de Saclay accueillait vendredi 9 mai une cérémonie en mémoire de l’édile de la commune, Michel Senot, décédé le 29 avril.



« C’est avec émotion et une profonde tristesse que je salue la mémoire de notre maire, notre ami, qui n’était pas seulement un maire mais une figure locale. Un homme de conviction et d’action ». Vendredi 9 mai, c’est à Viviane Giniaux, première adjointe à la Communication et à la culture de la commune de Saclay, que revenait la difficile tâche d’ouvrir la cérémonie d’hommage à Michel Senot organisée à l’espace Jeanne-Moreau. De très nombreux élus du territoire, représentants de l’Etat, habitants de Saclay et des alentours, mais aussi des membres de sa famille, étaient ainsi réunis en fin d’après-midi pour honorer la mémoire de l’édile, décédé le mardi 29 avril des suites d’une longue maladie. Une cérémonie marquée notamment par la lecture d’une lettre signée de Michel Senot lui-même, rédigée peu avant son décès et destinée à la fois à ses proches, mais aussi à la Ville de Saclay et ses habitants.



De nombreux hommages



« Si vous écoutez ces mots, c’est que j’ai déjà pris congé de la vie, indiquait Michel Senot dans sa missive posthume. […] Mon plus grand défi aura été d’incarner l’esprit du service public. Je suis fier d’avoir eu un lien indéfectible avec les Saclaysiens et j’aime à penser que si nous avons pu rendre la ville un peu plus agréable et solidaire, alors je peux partir en paix ».

Après avoir rendu hommage aux élus, aux membres du personnel de la mairie (qualifiés de « héros du quotidien ») et surtout à sa famille et à ses amis, l’édile concluait sa lettre par une petite touche d’humour. « J’ai peut-être pris un autre chemin mais mon amour pour vous et pour la ville est éternel. De là-haut, il se peut que je trouve encore des idées pour la Ville ! »

Après cette lecture émouvante, la famille de Michel Senot s’est présentée sur la scène pour lui rendre hommage. Son épouse, ses deux filles et sa petite fille saluant tour à tour la mémoire d’un homme exigeant et particulièrement investi dans la vie de la commune. Par la suite, plusieurs élus se sont succédés pour des prises de parole retraçant quelques instants marquants passés avec le maire de Saclay, élu en 2020. Grégoire de Lasteyrie, président de l’agglomération Paris-Saclay – dont Michel Senot était vice-président délégué à l’Urbanisme – a ainsi salué « un ami comme on en croise peu en politique », ajoutant que « rarement, peut-être jamais un maire avait fait autant de lobbying pour sa commune », tout en reconnaissant que « son départ laisse un vide à Saclay et à l’agglomération ». Une prise de parole suivie par les mots de François Durovray, président du Département de l’Essonne (qui a souligné le mélange « de puissance et de fragilité » qui animait Michel Senot), les sénateurs et sénatrices Vincent Delahaye, Jocelyne Guidez, David Ros (qui souligna la passion pour la photographie de l’édile et les souvenirs d’un voyage effectué en Israël à ses côtés), Laure Darcos, particulièrement émue, ainsi que le député Paul Midy. Frédérique Camilleri, préfète de l’Essonne, a conclu cette séquence de prise de parole.