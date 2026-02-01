Deux mares réhabilitées dans la forêt dans le parc du Gâtinais français

Celles-ci ont été présentées lors d’une visite inaugurale à Milly-la-Forêt, le lundi 19 janvier dernier.

Après un chantier qui s’était déroulé au mois de décembre dernier, effectué par l’entreprise SMAE, Bernard Bouley, maire de Milly-la-Forêt, et Jean-Jacques Boussaingault, président du Parc naturel régional du Gâtinais Français, ont donc inauguré les mares forestières réhabilitées dans le bois de Milly.

Les travaux effectués ont permis d’éclaircir les abords des mares par la coupe d’arbres. Les berges ont été reprofilées pour favoriser l’étagement de la végétation aquatique et ainsi l’accès de la faune, et les embâcles ont été enlevés.

Grâce à ce chantier, le comblement naturel des mares est limité et l’ensoleillement favorisé.

Ces travaux ont été financés par le Parc naturel régional du Gâtinais français dans le cadre de sa mission de création et de réhabilitation de milieux naturels humides et de mares, en maîtrise d’ouvrage Parc via les fonds du Département de l’Essonne pour un montant de 24 300 € TTC.