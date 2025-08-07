En Essonne, ce festival qui ne cesse de croître

Le festival Chants de Blé a eu lieu pour la première fois sur trois jours au début du mois de juillet, dans le village de Plessis-Saint-Benoist avec une vingtaine d’artistes de différents univers musicaux.

Le festival créé par Patrick Garcia est devenu un événement emblématique du village, chaque édition de plus en plus attendu. Cette année, il s’est déroulé pour la première fois sur trois journées, du vendredi 4 au dimanche 6 juillet.

La suite est réservée aux Abonnés

Abonnez-vous et obtenez un accès illimité aux articles publiés sur le site du Républicain de l’Essonne à partir d’1,50 euros !

Choisissez l’une de nos formules sans engagement : hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.