En Essonne , des mamans à chérir

L’association SuperMamans est à la recherche de nouvelles mamans prêtes à chouchouter d’autres mamans en Essonne.
D’un côté, une jeune mère qui se retrouve seule à la maison à prendre soin de son bébé. C’est une Maman-à-bichonner. De l’autre, une mère qui est passée par là et qui souhaite prendre soin d’elle et l’aider dans les six premiers mois de cette nouvelle vie de famille. C’est une Maman-Cadeau.
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