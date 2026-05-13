En Essonne , des mamans à chérir

L’association SuperMamans est à la recherche de nouvelles mamans prêtes à chouchouter d’autres mamans en Essonne.

D’un côté, une jeune mère qui se retrouve seule à la maison à prendre soin de son bébé. C’est une Maman-à-bichonner. De l’autre, une mère qui est passée par là et qui souhaite prendre soin d’elle et l’aider dans les six premiers mois de cette nouvelle vie de famille. C’est une Maman-Cadeau.