En Essonne, la recherche de bénévoles à la sauce applications de rencontre

« Porter, ranger, installer : si tu as de l’énergie à revendre, engage-toi dans une belle relation ». La municipalité de Sainte-Geneviève-des-Bois lance une opération de communication visant à rechercher des bénévoles pour les associations de la ville.

Le principe des applications de rencontre fonctionne (parfois) pour rencontrer son âme sœur, mais pas seulement. Bien conscient de cet état de fait et à l’approche de la Fête des associations, la municipalité de Sainte-Geneviève-des-Bois lance une campagne de communication sur cette thématique. L’objectif affiché : « aider les associations à attirer de nouveaux bénévoles », dans un contexte où ces derniers manquent pour maintenir la vitalité du tissu associatif.

Des places pour tous les profils

Sous le slogan « Asso recherche bénévole » et avec les codes graphiques propres aux applications qu’elle parodie (à base de « swipe » et de « match »), la campagne met la lumière sur quatre types de profils. A commencer par les « Gros bras/Petites mains », essentiels pour les aspects logistiques. « Porter, ranger, installer : si tu as de l’énergie à revendre, engage-toi dans une belle relation », est-il indiqué.

Egalement recherchés, le profil « Esprit vif », amené à « partager ses talents, son savoir ou son énergie pour animer des activités, aider, coacher » ou encore le bénévole « Bras droit », « à l’aise avec l’administratif, la gestion et l’organisation ».

Un QR code est également disponible sur les affiches.

Contactez le Pôle associatif

Enfin, lumière est mise sur les bénévoles « Cœurs en or ». Une catégorie qui regroupe peut-être les plus nombreuses recrues potentielles, puisqu’elle représente « les habitants qui aimeraient s’engager mais hésitent, par manque de temps ou par peur de ne pas être à la hauteur ». Des personnes qui peuvent donc aider de manière plus ponctuelle. « Qu’ils se rassurent, une place existe aussi pour eux, mais à leur rythme », assure la municipalité.

Si vous vous reconnaissez dans l’une de ces descriptions ou souhaitez plus d’informations sur le monde associatif et sur la manière de le rejoindre, rendez-vous est donné au Pôle associatif, joignable par mail à l’adresse [email protected] ou par téléphone au 01.69.46.80.81.

