Essonne : il faisait du motocross pendant le confinement

« Depuis le début de la semaine, des personnes en moto-cross passaient à toute allure tous les après-midi en faisant beaucoup de bruit », raconte Michel Daigle, maire d’Orveau.

La police intercommunale de la Communauté de communes entre Juine et Renarde patrouillait ce vendredi 10 avril à l’Est du territoire, sur les communes de Boissy-le-Cutté et Villeneuve-sur-Auvers, lorsqu’elle croise deux individus en train de s’amuser, l’un en quad et l’autre sur une moto de cross.

Les deux individus se séparent et la police municipale suit le motard. Celui-ci décide de couper par les champs pour leur échapper, tombe une fois, remonte sur sa moto, tombe une deuxième fois et est finalement arrêté à hauteur d’Orveau.

Evidemment, le motard, un habitant de Morigny-Champigny âgé d’une trentaine d’années, n’avait aucune raison d’être de sortie en cette période de confinement. Celui-ci n’est heureusement pas blessé et, pas de chance pour lui, sa moto a été confisquée par la gendarmerie.

Michel Daigle ne décolère pas. « C’est inadmissible. Si, au même moment, quelqu’un avait eu besoin de soins, le Samu n’aurait pas pu y être. 17 personnes mobilisées, pour une autre, sans document de sortie qui voulait juste prendre l’air, cela fait beaucoup ! », s’agace-t-il. Un constat pleinement partagé par Jean-Marc Foucher, président de Juine et Renarde.