Football (National) : Fleury cueilli à froid par Aubagne

Le FC Fleury 91 s’est incliné devant Aubagne ce vendredi soir sur la pelouse du stade Robert-Bobin de Bondoufle pour le compte de la 8e journée de National (0-2). Deuxième revers de suite à domicile pour les joueurs de David Vignes.

C’est un véritable coup d’arrêt pour le FC Fleury 91. Après deux victoires à l’extérieur sur les pelouses de Villefranche-Beaujolais (3-0) et de Concarneau (1-0), les coéquipiers de l’attaquant Kévin Farade voulaient à tout prix enchaîner un troisième succès de suite pour leur retour au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Raté ! Si les Essonniens se sont montrés menaçants dans les 35 derniers mètres dès les premières minutes de la partie, ni l’activité des couloirs, ni les mouvements entre les lignes n’ont suffi à faire plier la défense provençale bien en place. À la pause, Fleury et Aubagne sont dos à dos.

El Kaddouri, bourreau de Fleury

Mais au retour des vestiaires, le match tourne. Et malheureusement pas en faveur du capitaine Enzo Bovis et consorts. Sur une des rares incursions adverses, Billal El Kaddouri, véritable poison pour la défense floriacumoise, surgit pour conclure un centre millimétré de Christopher Rocchia (0-1, 46e), récompensant un début de seconde période plus tranchant des visiteurs. Touché, Fleury tente de réagir, mais laisse des espaces. Et sur une contre-attaque éclair à 4 contre 1, Billal El Kaddouri, encore lui, remonte tout le terrain avant de servir Karim Chaban, chirurgical, pour doubler la mise (0-2, 64e). Malgré quelques frissons provoqués dans la surface aubagnaise en fin de match, le FC Fleury 91 ne peut éviter la défaite, la troisième cette saison et la deuxième de suite à domicile.

J.A.

FLEURY – AUBAGNE : 0-2 (0-0). Arbitre : M. Jamet. Spectateurs : 500.

Buts : El Kaddouri (46e), Chaban (64e).

Avertissement : Abdallah (54e) à Aubagne.

Fleury : Alette – Bovis (cap. ; Lambèse, 80e), Vogt, Karamoko, Tchouatcha – Sylla (Rivas, 68e), Aubourg (Lefebvre, 80e), Lelevé, Badin – Lavigne (Belliard, 69e), Farade (Gannoun, 68e). Entr. : Vignes.

Aubagne : Gil – M’Dahoma, Nehari (cap.), Mimb Baheng – Abdallah, Diaby, Hamek (Daou, 68e), Rocchia (Hamidou Ali, 61e) – El Kaddouri (Bentoumi, 80e), Mayilla (Boudraa 81e), Chaban. Entr. : Santos.