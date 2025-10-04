Football (National) : Fleury méritait mieux

Les Floriacumois ont ramené un nul (1-1) de leur déplacement à Quevilly-Rouen vendredi soir. Menés 1-0 à la pause contre le cours du jeu, les Lions ont égalisé à vingt minutes de la fin sur une belle frappe de Valentin Lavigne qui inscrit son premier but de la saison.

Le FC Fleury 91 disputait vendredi soir son deuxième match de la saison au stade Robert-Diochon de Rouen. Près de deux mois après avoir tenu en échec (0-0) l’actuel leader de National, le FC Rouen 1899, les Lions ont cette fois tenu tête à Quevilly Rouen Métropole (1-1), qui restait sur deux succès à l’extérieur. « Ce nul n’est pas cher payé », regrette toutefois David Vignes. L’entraîneur floriacumois estime que son équipe aurait pu repartir de Normandie avec les trois points : « Parfois, on peut faire dire ce que l’on veut aux statistiques. Mais sur ce match, les statistiques sont assez révélatrices de ce qu’il s’est passé sur le terrain. » En effet, Fleury a monopolisé le ballon (67 % de possession, 534 passes dont 85 % réussies) et s’est montré le plus dangereux (9 tirs à 4). Et pourtant, ce sont les Normands qui ont ouvert le score sur leur première occasion (24e). « A l’image d’Aubagne la semaine passée (0-2), QRM a été très, très efficace. Ils ont profité d’une erreur défensive pour marquer et mener à la pause. C’est le charme du football », sourit David Vignes.

Malgré tout, son équipe a su rester mobilisée pour aller chercher l’égalisation en deuxième période par Valentin Lavigne (69e). Une action initiée par Sadibou Sylla côté gauche qui sert Jonathan Rivas au point de penalty. Celui-ci remet en retrait à Lavigne qui expédie une belle frappe dans le petit filet. « C’est la première fois qu’on revient au score après avoir été mené. C’est très encourageant. Désormais, il faut gagner en efficacité », estime David Vignes, qui a également partagé la joie de son buteur. « Avant le match, je lui ait dit que « ça devait être son match ». J’attendais de lui qu’i soit efficace et juste techniquement. Je ne sais pas si cela l’a galvanisé. En tout cas, il a marqué son premier but de la saison, et j’ai apprécié qu’il vienne partager ça avec moi. »

Alors que le championnat de National fait une pause le week-end prochain pour cause de Coupe de France (5e tour), Fleury, qui se rendra à L’Isle-Adam (R2), reste dans la première moitié de tableau (8e) avec six points d’avance sur Saint-Brieuc, 16e et premier relégable.

Aymeric Fourel

QYEVILLY/ROUEN – FLEURY : 1-1 (1-0). Arbitre : M. Ustaritz.

Buts : Diliwidi (24e) pour Quevilly ; Lavigne (69e) pour Fleury.

Avertissements : Diallo (58e), Thérésin (83e) à Quevilly ; Lambese (34e), Farade (57e), Aubourg (67e), Lelevé (76e) à Fleury.

Quevilly/Rouen : Bonnevie – Pionnier, Thérésin, Mounesse, Diallo – Vandenbossche, Bouekou – Sylva (Kanoute, 89e), Leborgne (Moujetzky, 46e), Diliwidi (Dede-Lhomme, 89e) – Bouneb (Samoura, 74e). Entr. : Valéri.

Fleury : Alette – Lambese (Belliard, 60e), Karamoko, Vogt, Colombo – Lavigne, Lelevé, Aubourg (Lefebvre, 70e), Sylla (Gannoun, 70e) – Rivas, Farade (Hervieu, 70e). Entr. : Vignes.