Le Jeu des 1000 euros fait étape en Essonne ce mercredi 5 novembre



Le célèbre jeu radiophonique de France Inter, “Le Jeu des 1 000 euros”, fera étape à Morsang-sur-Orge pour deux enregistrements publics, mercredi 5 novembre. Les amateurs de culture générale sont invités à assister aux émissions et à tenter leur chance.

Lancé en 1958 sur les ondes de l’ORTF, le « Jeu des 1 000 euros » est aujourd’hui le plus ancien jeu radiophonique encore diffusé en France. Présenté sur l’antenne de France Inter depuis 2008 par Nicolas Stoufflet, il sillonne chaque année les routes du pays à la rencontre des auditeurs, dans une ambiance « à la fois conviviale et savante ».

Le principe est simple : deux candidats affrontent une série de questions de culture générale réparties en trois couleurs (bleue, blanche et rouge) de difficulté croissante. Plus on avance, plus le gain potentiel augmente, jusqu’à la fameuse “question du Banco”, puis celle du “Super Banco”, qui permet de décrocher la somme maximale symbolique de 1 000 euros.

Chaque enregistrement donne lieu à deux émissions, l’une “classique”, l’autre réservée aux jeunes candidats, âgés de 12 à 18 ans. Le jeu s’arrête chaque semaine dans une nouvelle commune, et ce sera au tour de Morsang-sur-Orge de rejoindre la longue liste des villes françaises ayant accueilli l’émission, mercredi 5 novembre. Une belle occasion pour les habitants de vivre un moment de radio en direct, et de découvrir les coulisses d’un programme culte qui a marqué plusieurs générations.

L’enregistrement est ouvert au public (entrée gratuite dans la limite des places disponibles), l’ouverture des portes de la salle Pablo-Neruda étant prévue à 16h30 et les sélections à 17h pour les adultes, 18h30 pour les jeunes. Les volontaires peuvent s’inscrire pour participer en tant que candidats. Les émissions enregistrées à Morsang seront diffusées ultérieurement sur les ondes de France Inter, dans la tranche quotidienne du jeu, du lundi au vendredi à 12h45.

